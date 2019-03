Obduktion visar hur migrantflicka i USA:s förvar avled

Flickan, hennes pappa och 161 andra migranter omhändertogs av USA:s gräns- och tullmyndighet, CBP, i New Mexiko i december i fjol. De hade tagit sig över gränsen till landet på illegal väg. Den akut sjuka flickan fördes till sjukhus först efter att ha suttit i förvar i åtta timmar. Hon dog senare på vårdinrättningen.

Obduktionen av flickan offentliggjordes i veckan och visar att hon dog av blodförgiftning som orsakades av en bakterieinfektion. Enligt läkare som har läst obduktionsrapporten borde man ha kunnat se att hon var allvarligt sjuk flera timmar innan hon avled, skriver New York Times.

Myndigheter uppgav först att hon dog av uttorkning och chock, vilket hennes familj har dementerat. CBP menar att hon varken fått vatten eller mat på flera timmar innan de greps. Även det tillbakavisar familjen.

Frågor har väckts om flickans liv gick att rädda och hennes familj vill ha en oberoende utredning av dödsfallet.

Flickan och hennes far fick vänta länge vid gränsen på en buss till gränspolisens anläggning. När de blev tagna av polisen skrev pappan på ett papper om att hans dotter var frisk, men eftersom att han inte kunde engelska förstod han inte vad han skrev under, skriver The New York Times.

Familjens juridiska ombud skriver i ett uttalande att obduktionen klargör vissa saker men att det fortfarande behövs en oberoende utredning.

”Rapporten indikerar att flickans chanser att överleva hade förbättras om hon hade fått medicinsk hjälp tidigare”, skriver de.

CBP kritiseras även från politiskt håll.

– Uppenbarligen gjordes ingen riktig kontroll av flickans tillstånd. Det är gränsmyndighetens ansvar att förse migrantbarnen med humanitär och medicinsk hjälp, säger den demokratiske kongressledamoten Raul Ruiz till The New York Times.

Från officiellt håll har obduktionsrapporten inte kommenterats. CBP har tidigare försvarat sitt agerande och menar att dess personal gjort allt i sin makt för att rädda flickan. Myndigheten har fått uppbackning av president Trump, som antytt att flickans pappa bär skulden eftersom han tog henne med på den farliga resan.

CBP har kritiserats för att behandla migranter hårt och inhumant. Strax efter flickans död avled en åttaårig guatemalansk pojke i myndighetens förvar. Tidigare har CBP skjutit tårgas mot migranter. Den skärpta gränspatrulleringen har även gjort att migranterna tvingats korsa gränsen på oländiga platser där det är svårt att få medicinsk hjälp, skriver New York Times.