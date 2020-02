Oberoende väljare i New Hampshire kan gynna Bernie och Buttigieg

Det är snöblandat regn och himlen är kompakt grå men New Hampshire verkar ändå präglas av en festivalliknande stämning inför tisdagens viktiga primärval. Tiotusentals kampanjstrateger, volontärarbetare och halva USA:s politiska presskår har vällt in från landets alla hörn. På huvudgatan i Manchester, delstatens enda storstad, är det omöjligt att undgå kampanjskyltarna och tv-kamerorna.

I opinionsmätningarna inför det viktiga primärvalet i New Hampshire har Vermontsenatorn Bernie Sanders och exborgmästaren Pete Buttigieg tagit täten. Delstatens politiska kultur präglas av självständighet och frihetliga värderingar, vilket brukar skada politiker som förknippas med etablissemanget.

Efter kaoset i Iowa hoppas demokraterna få en klar segrare i tisdagens val här.

En sen kväll helgen inför valet samlas ett hundratal av Bernie Sanders anhängare på en irländsk pub i Manchester för att pusta ut efter en lång arbetsdag. De har vandrat runt bland de små trävillorna här och knackat dörr hela helgen. I det frusna vädret får alla kampanjarbetare en golfboll att använda som dörrknackare, för att inte slita ut knogarna, så Bernie Sanders kampanjkontor här är fulla av högar med golfbollar, vilket blir ett lustigt inslag i en kampanj som rasar mot välbärgade.

– Han är den mest genuina kandidaten, helt enkelt. Den enda man verkligen kan lita på. Och jag tror att han just därför är det starkaste vi har mot Trump, säger Alex Brunelle, en ung Sanders-anhängare i skägg och keps.

Fr v: Alex Brunelle, Jeremiah King och Justin Wrenn, Bernie Sanders-anhängare i Manchester. Foto: Martin Gelin

Tillsammans med två vänner som också stöder Sanders har de kommit till baren för att lyssna på två komiker som uppträder med en fejkad debatt mellan Donald Trump och Bernie Sanders. Det är en klassisk New Hampshire-kväll. Samtalen är politiskt engagerade, det är stökigt och högljutt, och konversationerna är inte alltid så hövliga eller politiskt korrekta. Det är en delstat där det ibland kan kännas som om politiken själv tagit några glas för mycket.

New Hampshire präglas av en unik, självständig politisk kultur, där patriotiska och frihetliga värderingar värderas mer än partitillhörighet. Ingen annan delstat i USA har en så stor del av befolkningen som kallar sig politiskt oberoende – väljare som varken identifierar sig som demokrater eller republikaner. Drygt 415.000 invånare här är registrerade som ”oberoende”, jämfört med 276.000 demokrater och 288.000 republikaner.

USA må vara mer politiskt polariserat än någonsin, men när du faktiskt möter människor ute i landet är det sällan de svär trohet till ett parti eller ideologi, till konservativa tv-kanalen Fox News eller liberala MSNBC. Här i New Hampshire är det betydligt vanligare att höra att ”båda sidorna är korrupta”. Det betyder inte att de är så kallade mittenväljare, denna mytomspunna kategori som alla kandidater uppmanas jaga, utan tvärtom föraktar de ofta just den politiska mitten. Många har mer radikala åsikter än de två traditionella partierna, även om de inte passar in prydligt i vare sig höger- eller vänsterfacket. Delstaten har alltid gillat outsider och rebeller och präglas av en misstänksamhet mot ”Washington” och den federala statsapparaten.

Det är som ett slags Texas för nordöstra USA.

Den självständiga politiska kulturen brukar gynna de kandidater som inte förknippas med det politiska etablissemanget. Donald Trump och Bernie Sanders vann primärvalen här 2016 och Sanders ligger bra till även i år. Det politiska klimatet verkar även gynna den unga, före detta borgmästaren Pete Buttigieg, som inte heller betraktas som en traditionell politiker. Däremot kan det skapa en uppförsbacke för Joe Biden och Elizabeth Warren.

Adam Bowers, som driver ett distributionsföretag i Nashua, säger att han röstat både på republikaner och på demokrater genom åren. Han beskriver sig som ”lite till höger om mitten”, men ogillar Donald Trump och vill hellre rösta på en demokrat i höstens presidentval.

- Den enda jag gillar av dem är Mayor Pete. Han känns inte som en vanlig politiker, säger Adam Bowers.

New Hampshire påminner generellt mer om Texas än om de kringliggande delstaterna i New England.

Så fort du passerar delstatsgränsen från Massachusetts eller Vermont börjar motorvägarna plötsligt fyllas av motorcyklar. Vägarna kantas av vapenbutiker och små skjul som säljer avancerade rökpipor för marijuana (som avkriminaliserats här, det vill säga myndigheterna griper inte längre folk för innehav).

Delstatens punkiga energi verkar få kandidaterna att släppa garden lite och vara mer avspända och spontana. Under ett kampanjtal har Joe Biden en lång konversation med en person utklädd till isbjörn.

Den excentriska New Hampshire-politikern Vermin Supreme, som ser ut som en trollkarl, vandrar fram och tillbaka på storgatan i Manchester med en shetlandsponny. När Elizabeth Warren blir tillfrågad, på ett mindre kampanjmöte på måndagen, ”vem ska du välja som din Mike Pence?” svarar hon: ”Jag har redan en hund”. Demokraternas berömda kampanjstrateg James Carville dyker upp i grälla sportkläder från Louisiana och kastar ut Mardi gras-pärlor till publiken.

Robin Briscoe, veterinär i Manchester stöder Peter Buttigieg. Foto: Martin Gelin

– Jag flyttade hit från Massachusetts för 20 år sedan. Det är en helt annorlunda politisk kultur här. I Massachusetts kommer de flesta överens, men i New Hampshire finns ett oerhört politiskt engagemang och det är bråkigt och högljutt och ganska kul, säger Robin Briscoe, en veterinär från Manchester, som ska rösta på Pete Buttigieg i primärvalet.

Ett berömt domslut i Högsta domstolen 1977 säger något om New Hampshires politiska själ. Efter att delstaten implementerade ”Live free or die” som officiellt motto trycktes det på alla nummerplåtar för bilar här. Men George Maynard, en djupt troende man som tillhörde Jehovas vittnen, hävdade att det stred mot hans religion att ha vad han tolkade som ett dödshot på sin bil. Han vägrade att använda nummerplåten och fallet gick hela vägen till Högsta domstolen, där Maynard vann. Det bekräftar på något vis det frihetliga ideal som New Hampshire strävar efter – här ska det finns så mycket frihet att ingen kan tvinga dig att hylla friheten på din nummerplåt.

Även reklamen för en snabbmatskedja här verkar präglas av frihetliga ideal: ”Vår chokladmilkshake är inte ett tillbehör. Den är en rättighet!” står det på en reklamskylt.

Utanför ett stort lager för en mc-tillverkare, i utkanten av Manchester, står delstatsmottot ”Live free or die” i eldfärgade versaler på flaggor som fladdrar ovanför parkeringsplatsen.

Väljare Linda Smiley kallar sig ”före detta demokrat”. Foto: Martin Gelin

Linda Smiley har kört Harley-Davidson i många år och kallar sig som så många här politiskt oberoende.

– Jag kallar mig före detta demokrat. Jag röstade på Obama 2008 men sedan dess har Demokraterna spårat ur. De brukade vara för vanligt folk, men det är de inte längre. De bryr sig inte om krigsveteraner och hemlösa, säger hon.

New Hampshire är en märklig delstat för Demokraternas första riktiga primärval, då väljarkåren här knappast är representativ för partiets nationella väljarstöd. Här finns nästan inga svarta eller etniska minoriteter, väljargrupper som nu utgör hälften av Demokraternas väljarkår över landet.

Joe Bidens anhängare verkar redan förberedda på ett nederlag här och säger att vi måste avvakta till South Carolina, där väljarkåren bättre speglar landet i stort, innan vi kan utse någon favorit i primärvalet.

Många demokrater här talar om Biden med ett slags bekymrad oro, vilket sällan är ett gott tecken för en presidentkandidat.

– Jag gillar honom, jag bara oroar mig för att Trump skulle krossa honom i en debatt. Det vore så sorgligt att se, säger Alex Brunelle.

Fakta. Så går valet till Till skillnad från det så kallade nomineringsmötet i Iowa så har New Hampshire ett traditionellt röstsystem, med röstsedlar i konventionella vallokaler. Vinnaren blir den med flest röster totalt, snarare än den som får flest delegater i olika distrikt, som i Iowa. New Hampshire har ett öppet primärval, vilket innebär att den som är registrerad som republikan kan rösta i Demokraternas val och vice versa. Väljare får dock bara rösta i ett primärval. Visa mer