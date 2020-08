Ökad smittspridning i Frankrike – tusentals brittiska turister drabbas av karantänkrav

Tusentals brittiska resenärer försökte i fredags kväll och natten till lördagen desperat ta sig över Engelska kanalen, för att undkomma den nya regeln om 14 dagars obligatorisk karantän för alla som återvänder från Frankrike.

Regeln trädde i kraft klockan fyra på lördagsmorgonen – men en del fortsatte hasta hemåt även efter det, då transportminister Grant Shapps sa ”söndag” i tv-intervjun som åtgärden tillkännagavs i.

Tidsfristen kortades dock ytterligare efter krav från Skottland, Wales och Nordirlands regionala styren.

Något som väckt irritation bland många turister.

– Jag har inte råd med karantän – jag måste jobba! Så nu blir jag av med fem dagars semester, tack för det! Kunde de inte ha gett oss tills på måndag iallafall, så att vi kunde sprida ut oss och undvika den här galna rusningen? sa 34-åriga Felicity Bradshaw till The Guardian nära Calais.

Totalt berörs minst 160.000 brittiska turister i Frankrike av beslutet. Tiotusentals väntas också avboka planerade resor.

Frankrikes regering uppger att den tänker vidta ”reciproka åtgärder”, vilket tros betyda liknande karantänkrav för de som anländer till landet från Storbritannien.

På fredagen steg priset på flygbiljetter från Paris till London från 1.000 till omkring 6.000 kronor, långa bilköer uppstod vid färjeläger och till tunneln under kanalen. Fler än 12.000 personer uppges också ha försökt bokat om sina tågbiljetter.

Den brittiska regeringen motiverar åtgärden med att Frankrike nu haft fler än 20 fall per 100.000 invånare under en veckas tid. Men även i Storbritannien är smittspridningen omfattande i vissa delar av landet, med 1.441 positiva testresultat i landet enbart under fredagen.

I Frankrike ses den inhemska ökningen delvis som en följd av att testningen sker bredare än tidigare. Än märks inte någon ökning av vad gäller antalet intagna på sjukhus. 367 patienter får intensivvård för covid-19 i Frankrike, att jämföra med fler än 7.000 under epidemins kulmen i våras.

Men enligt myndigheterna finns ändå tydliga tecken på att smittspridningen ökar. I fredags registrerades 2.846 nya positiva testresultat för covid-19, mer än dubbelt så många som i tisdags. Inte sedan i slutet av april har så många positiva fall registrerats i Frankrike.

Minst 600 av fallen registrerades i Paris, som tillsammans med Marseille nu förts upp på en lista av städer vars prefekter har rätt att införa lokala restriktioner för rörelse utomhus, stänga restauranger, affärer med mera, om det anses nödvändigt.

På lördagen utökades också de områden i Paris där munskydd är obligatoriskt utomhus, med risk för 135 euro i böter. Paradavenyn Champs-Elysées, Louvren och Eiffeltornet hör till de platser som omfattas. Samtidigt sänktes antalet personer vid offentliga sammankomster till max tio i huvudstaden.

Frankrikes högsta hälsomyndighet (Haut Conseil de la santé publique) rekommenderar nu att munskydd används vid alla möten inomhus där det är svårt att hålla avstånd, inklusive privata möten som familjesammankomster.

Samtidigt går resebranschen på knäna. Aktiekursen för IAG, som äger British Airways, föll med 6 procent på fredagen, och Easyjet med 7 procent. Representanter för industrin talar om ett ”förödande slag” och riktar hård kritik mot att de brittiska karantänbestämmelserna ändras så ofta.

Men i såväl Storbritannien som Frankrike är det just nu påtagligt svårt att vinna politiska poäng på att mildra restriktioner. Båda regeringarna har fått kritik för att ha agerat för långsamt i inledningen av vårens epidemi, och varken Boris Johnson eller Emmanuel Macron verkar vilja riskera att göra om det misstaget.