Ökning av virusfall i staden efter Trumps massmöte

För fjärde dagen i rad har siffrorna över antalet coronasmittade stigit i Tulsa, staden där president Donald Trump den 20 juni valde att inleda sin omvalskampanj med ett massmöte. Eventet möttes av hård kritik. Bland annat från Anthony Fauci, som leder landets federala smittskyddsmyndighet, som varnade för den ökade smittrisken.

Varningarna tycktes till viss del nått fram då mötet lockade betydligt färre än väntat. Stora delar av arenan gapade tom under Trumps tal, men utanför samlades både anhängare och motdemonstranter.

På grund av coronavirusets varierande inkubationstid är det enligt Bruce Dart, chef för de lokala hälsomyndigheterna, för tidigt att säga att massmötet bidragit till utbrottet, rapporterar AP. Men vad som är klart är att smittan nådde Trumps egen stab. I samband med mötet har åtta medarbetare konstateras smittade av covid-19, varav två secret service-agenter, enligt amerikanska CNBC.

Men utbrottet hindrar inte USA:s president från att hålla ett nytt, stort valkampanjmöte på lördag, rapporterar CNN. Mötet kommer att hållas i en hangar vid flygplatsen i Portsmouth, New Hampshire. ”Det kommer att finnas gott om handdesinficeringsmedel och alla deltagare kommer att få varsitt munskydd som de uppmanas att använda”, meddelar Trumps presidentvalskampanj.

I Houston, Texas, blir det däremot inget republikanskt konvent som var planerat att hållas den 16–18 juli. Under onsdagen beslutade stadens demokratiske borgmästare Sylvester Turner att ställa in eventet med hänvisning till den pågående pandemin.

– Det här beslutet är taget för att skydda de anställdas, delegaternas och allmänhetens hälsa och säkerhet, säger Sylvester Turner under en presskonferens.

Paul Simpson, en lokal republikansk ledare, kallade beslutet för ett hycklande velande kring offentliga samlingar, och tog som exempel upp att stora Black Lives Matter-protester tilläts i staden i juni.

Diskussioner kring offentliga tillställningar och släppta restriktioner kommer i en tid då antalet smittade i USA bara fortsätter att öka. Nästan 60.000 nya fall av coronasmitta rapporterades in under onsdagen, den högsta siffran under pandemin hittills. Det nationella rekordet för antalet smittade under ett dygn har därmed slagits fem gånger de senaste nio dagarna.

Kurvorna skiljer sig kraftigt åt mellan delstaterna i landet. Fem delstater, Missouri, Texas, Tennessee, Utah and West Virginia, har registrerat ett nytt dygnsrekord för antalet registrerade fall, och stora delstater som Kalifornien, Texas och Florida fortsätter att vara hårt drabbade. Men numera är det Arizona som toppar tidningen New York Times lista över virus-hotspots i världen, som mäter spridningen av viruset i förhållande till folkmängden.

Samtidigt som fallen ökar trycker president Trump på för att landet åter ska öppna gränserna. De nya topparna beror enligt honom enbart på en ökad testning.

USA är det land i världen som drabbats hårdast av coronaviruset. Totalt har över tre miljoner människor i USA konstateras smittade och över 132.000 har avlidit till följd av covid-19.

Läs mer:

Martin Gelin: Hög risk för våldsamheter vid Trumps tal i Tulsa

Trumps splittring av landet fortsatte på nationaldagen