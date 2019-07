Oljerigg evakuerad i väntan på stormen Barry

Under torsdagen uppmättes stormens vindstyrka till drygt 17 meter per sekund. Stormen, som fått namnet Barry, drar in från Mexikanska golfen och befaras nå orkanstyrka fram emot helgen. Men redan under fredagen varnar amerikanska myndigheter för kraftigt regn i hela Louisiana och östra delarna av Texas.

New Orleans borgmästare befarar att pumparna som håller havsvattnet borta vid översvämning inte kommer att rå på den mängd vatten som förväntas drabba Louisianas största stad.

– Pumparna arbetar redan med full kapacitet till följd av det kraftiga regnet. Vi kommer inte att kunna pumpa bort den mängden vatten som väntas dra in över New Orleans. Ni måste förstå det, säger LaToya Cantrell.

Oljeraffinaderiet närmast kusten i Mexikanska golfen har stängt och personalen har evakuerats. Enligt Reuters har detta påverkat bensinpriserna.

Någon officiell evakueringsorder har inte utfärdats i New Orleans, men vissa invånare har på eget initiativ lämnat staden.

Reuters har pratat med Betsey och Jack Hazard som bor i närheten av Mississippifloden och valt att lämna sitt hem.

– De har sagt att floden inte kommer att svämmas över. Men vi har en femåring och en tiomånader gammal bebis, så vi tar inga risker, säger Jack Hazard.

Delstaten Louisiana drabbades värst i stormen Katrina 2005. Hundratals människor dog och över 100.000 förlorade sina hem.

