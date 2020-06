Omfattande protester över USA också i dag

Protesterna som inleddes sedan 46-årige George Floyd dött i samband med att en polis tryckte sitt knä mot hans hals i åtta minuter och fyrtiosex sekunder har samlat stora folkmassor runt om USA.

Just nu tågar tiotusentals i huvudstaden Washington DC och journalister på plats beskriver hur ett stort antal olika grupper samlats på olika platser i huvudstaden. Ett tåg gick till Lincoln Memorial där skyltar med ”Ingen rasistpolis” och ”Hudfärg är inte ett vapen” syntes. En styrka ur nationalgardet finns stationerad längs gatorna vid Vita huset.

Folkmassorna skanderade ”Jag kan inte andas” och ”Svarta liv räknas”.

Washington DC:s borgmästare Muriel Bowser lät på fredagen måla en ”Black lives matter” på en gata i staden.

Samtidigt pågick en omfattande protest i New York under samma tema. CNN:s reporter på plats beskrev stämningen som närmast uppsluppen med mycket musik och myndigheterna har sagt att man inte kommer att gripa några demonstranter så länge alt går lugnt till.

På Manhattan genomfördes en demonstration under temat ”The March for Stolen Dreams and Looted Lives”.

Texten uppdateras