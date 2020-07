Omfattande studie bekräftar slavhandelns grymheter

Omkring 12,5 miljoner människor frihetsberövades för att bli slavar från den afrikanska kontinenten mellan 1500-talets början och 1800-talets mitt. 2 miljoner dog under de omänskliga förhållandena som rådde ombord på slavskeppen, men 50.281 av de överlevandes ättlingar har via det privata släktforskningsföretaget 23andme deltagit i en dna-studie som nu publicerats i American Journal of Human Genetics.

Många av fynden överensstämmer med väntade svar baserade på bland annat fartygens lastförteckningar, men betydelsefulla avvikelser vittnar om flera hemska företeelser ombord och på de amerikanska kontinenterna. Exempelvis motsvarar mängden levande människor med rötter i nuvarande Angola och Kongo-Kinshasa andelen människor som bokförts på slavskeppen därifrån.

Däremot är mängden levande människor med ursprung i Senegal och Gambia betydligt mindre än slavhandelns omfattning i det området. Förklaringen till det är enkel och otäck.

– Eftersom senegambier vanligen var risodlare i Afrika fraktades de ofta till risodlingar i USA. I dessa plantager frodades ofta malaria och dödstalen var höga, vilket kan ha lett till en minskad representation av senegambier bland amerikaner med afrikansk bakgrund i USA i dag, säger 23andmes befolkningsgenetiker Steven Micheletti till AFP.

Omvänt är personer med nigerianskt ursprung överrepresenterade i dagens USA, vilket forskarna förklarar med ”den inom-koloniala handel som förekom främst mellan 1619 och 1807”. Denna företeelse uppstod i takt med att det transatlantiska slaveriet började förbjudas samtidigt som handlarna ville bibehålla sina näringsinkomster.

En annan otäck upptäckt i studien finns i kvinnors påverkan på dagens genpool – på vissa håll i Latinamerika går det 17 gånger fler personer med kvinnliga slavar som anmödrar. Det beror till stor del på den rasteoretiska idén ”blanqueamento” – vitnande – som gick ut på att samhället aktivt uppmuntrade invandring av vita europeiska män för att dessa skulle försvaga de afrikanska genernas inverkan på hudfärgen.

Detta skedde som regel med våldtäkt, ibland med samtidiga löften om frihet mot att sätta fler barn till världen. Jämte ”blanqueamento”-praktiken växte också denna företeelse fram för att slavägare ville bibehålla sin kostnadsfria arbetskraft även om den transatlantiska slavhandeln blev allt mer förbjuden.

USA:s 16:e president Abraham Lincolns underskrift på författningens 13:e tillägg från 1865 om avskaffandet av slaveri. Foto: Mark Humphrey/AP

Studien publiceras i en tid då slaveriet aktualiserats på bred front i samband med omfattande demonstrationer under parollen ”Black lives matter” mot systematisk rasism särskilt i USA. Slaverikopplade monument rivs och många röster har höjts för genomgripande reformer och så kallade ”reparations for slavery”, det vill säga olika kompensationer och eftergifter för det lidande som de rasistiska idéer slaveriet grundade sig i ännu orsakar.

Slaverimotståndaren Harriet Tubman i brons inför avtäckningen i Annapolis, Maryland, i våras. Foto: Julio Cortez/AP

Många har förespråkat att i stället resa monument och statyer som inte hyllar personer som varit slavägare eller rentav slagits mot USA i inbördeskriget. Frihetssträvarna Frederick Douglass och Harriet Tubman hör till de hjältar som nyligen hedrats med statyer, och många vill att just avlidne medborgarrättskämpen John Lewis ska ge namn till den ikoniska bron från 1965 års ”blodiga söndagen”-marsch i Selma som är uppkallad efter Ku klux klan-ledaren Edmund Pettus. En namninsamling med snart 25.000 underskrifter vill ersätta alla statyer föreställande sydstatssoldater i Tennessee med ”en verklig Tennessee-hjälte” Dolly Parton.

Fakta. Den atlantiska slavhandeln • Den atlantiska slavhandeln delas ofta in i två perioder och kallas triangelhandeln med hänvisning till hur rutterna gick mellan Europa, Afrika och Amerika. Afrikanska ledare som sålde människor fick som regel varor i ersättning, exempelvis vapen. • Det första storskaliga slaveriets början brukar sättas till 1502 och dominerades av den Iberiska unionen mellan Portugal och Spanien. Motiveringen var brist på arbetskraft i de landområden man koloniserat. • Under den andra eran tog Storbritannien, Frankrike och Nederländerna allt större andel av slavmarknaden. Storbritannien och USA förbjöd afrikansk slavhandel 1808, varefter det avtog. • Även Sverige deltog i slavhandeln, bland annat genom Afrikanska kompaniet, på Louis De Geers och drottning Kristinas initiativ. Ett nav för detta var ett fort i kolonin Cabo Corso i nuvarande Ghana, under tretton svenskägda år fram till 1663 känt som Carolusborg. • Gustav III, den nuvarande kungens farfars morfars morfars far, investerade också i slaveriet med att köpa den karibiska ön Saint-Barthelemy av Frankrike 1784. Med utgångspunkt i huvudstaden Gustavia pågick handeln där till dess att slavstatusen avskaffades 1847. • Totalt var Sverige delaktigt i omkring 50 slavtransporter. Visa mer

Läs mer:

Sydstatsstatyer sitter löst i USA:s parlament

Martin Gelin: Lewis banade väg för sommarens antirasistiska protestvåg

Sydstatsflaggans mörka historia