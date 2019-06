Oppositionen i Sudan godkänner medlarbud om övergångsstyre

Just nu: spara 50%

Beskedet kommer efter att juntan tidigare i veckan bjudit in proteströrelsen till ”förutsättningslösa” samtal. Det är via en etiopisk medlare som FCC mottagit utkastet, och alltså godkänt samtliga punkter beträffande hur landet ska styras under en övergångsperiod.

Utkastet föreslår ett övergångsråd bestående av 15 personer: sju civila representanter, sju representanter för juntan och en opartisk person, enligt Reuters som tagit del av en kopia av dokumentet.

”Vårt godkännande av det etiopiska medlingsförslaget pressar samtliga parter till att inse sitt ansvar i att fortsätta arbeta för en politisk lösning”, meddelar koalitionen i ett uttalande.

”Därför kräver vi att dokumentet godkänns av militärrådet i syfte att föra situationen i Sudan framåt”, fortsätter uttalandet.

Sedan diktatorn Omar al-Bashir avsattes i april har Sudan styrts av militärjuntan, med protester som följd. Läget förvärrades i början av juni då ett hundratal människor dödades av säkerhetsstyrkor i samband med demonstrationer utanför militärhögkvarteret i huvudstaden Khartoum.

Efter massakern sade generalen Mohamed Hamdan Dagalo att han arbetar för att de ansvariga ska hängas, trots att han är militärjuntans näst högsta ledare och själv har pekats ut som högst ansvarig.

