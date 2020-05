Ordkrig mellan Trump och Biden om munskydd: ”Dårskap”

USA-valet 2020

Den presumtiva demokratiska presidentkandidaten Joe Biden går till hårt angrepp mot Donald Trump, efter att presidenten delat en bild på Biden i munskydd.

– Presidenten borde leda, inte ägna sig åt dårskap eller vara falskt maskulin, säger Biden i en intervju med CNN.

Joe Biden gjorde på måndagen sitt första offentliga framträdande sedan mitten av mars, när han och hans fru Jill Biden närvarade vid en minnesstund för veteraner i delstaten Delaware. De båda var iklädda svarta munskydd, något som fick Donald Trump att reagera.

På måndagskvällen amerikansk tid delade den amerikanska presidenten ett inlägg från Fox News analytiker Brit Hume, som lagt upp en bild på Biden i munskydd med orden: ”Det här kanske förklarar varför Trump inte gillar att ha på sig munskydd bland folk”.

Trump avfärdade på tisdagen att han försökt håna eller kritisera Biden, men påpekade samtidigt att det är underligt att Biden har på sig munskydd bland folk när han inte täcker ansiktet när han är hemma.

Den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC uppmanar alla amerikaner att använda munskydd, men uppmaningen gäller bara för offentliga sammanhang.

Donald Trump har hittills bara burit munskydd en gång, i förra veckan när han besökte en Ford-fabrik i Michigan. Under måndagens ”memorial day”, högtiden i USA då de som dött i krig hyllas, använde Trump inte munskydd när han talade i Fort McHenry i Baltimore. Där råder det fortfarande utegångsförbud och innan besöket hade borgmästaren Bernard C. Young uppmanat presidenten att ställa in, enligt New York Times.

Det eskalerande ordbråket mellan Trump och Biden ger en indikation om hur kampanjsäsongen kan komma att se ut, enligt The Hill. Även Chris Galdieri, statsvetare vid Saint Anselm College i New Hampshire, säger till TT att valrörelsen kommer att präglas av personangrepp.

Biden har de senaste månaderna bedrivit sin kampanj hemifrån, i enlighet med de restriktioner som råder i hemstaten Delaware. Donald Trump har hunnit göra flera offentliga framträdanden i nyckelstater och vissa demokrater, skriver The Hill, oroar sig för att Biden kommer att tappa momentum i kampen om presidentposten genom att hålla sig hemma.