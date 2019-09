Orkanen Dorian över Kanada – hällregn, hårda vindar och strömavbrott

Omfattande strömavbrott, hustak som lyfts, en lyftkran som vält och träd som blåst omkull rapporteras från Kanada efter att Dorian parkerat över Nova Scotia, med vindtoppar på orkannivå och stora regnmängder.

Dorian slog till mot Chebucto-halvön runt 19 på kvällen, lokal tid, det vill säga runt 01.00-natten mot söndagen svensk tid.

– Det är fortfarande en mycket farlig storm som passerar längs kusten under kvällen, sade meteorologen Bob Robichaud till The Star.

Enligt prognoserna skulle Dorian under ett antal timmar orsaka ”mycket allvarliga förhållanden”, med vindtoppar på omkring 41 meter per sekund, regnmängder mellan 50 och 200 millimeter och vågor på upp till tio meter i delar av Nova Scotia, Prince Edwards Island och New Brunswick.