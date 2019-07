Orkanvarning i USA – undantagstillstånd utfärdat

Svår vind och översvämningar har plågat delstaten Louisiana i södra USA under veckan. Stormen som drar in från Mexikanska golfen väntas intensifieras under torsdagsmorgonen och fram emot helgen kan den nå orkanstyrka. Även tornados kan förekomma, rapporterar amerikanska medier.

Nu har Louisianas guvernör John Bel Edwards utfärdat undantagstillstånd för att ge människor möjlighet att förbereda sig inför helgen.

– Ingen bör ta den här stormen för lättvindigt – som vi i Louisiana allt för väl vet betyder låg intensitet inte låg påverkan. Nu bör alla ta sig tid att se över sitt förråd med nödproviant och planera hur ni tar hand om er familj och era husdjur, säger guvernören under en presskonferens.

– Vi måste ta det här på största allvar, tillägger han.

Även om vinden skulle mojna när den rör sig inåt land kan Louisianaborna ändå förvänta sig kraftigt regn med översvämmade vägar och byggnader som följd under större delen av veckan. Även östra delarna av Texas och nedre Mississippi riskerar att drabbas av ovädret.

Foto: David Grunfeld/AP

Enligt guvernör Edwards kan det falla så mycket som 400 millimeter regn under ett dygn.

– Vi är inte säkra på hur stormen kommer att röra sig eller hur stark den kommer att bli. Men vi är övertygade om att det blir kraftigt regn och översvämningar vid kusterna. Troligtvis kommer skyfallet att fortsätta en bit in på nästa vecka, säger guvernör John Bel Edwards.

Delstaten Louisiana har förödande oväder i färskt minne. Dess största stad New Orleans hamnade nästan helt under vatten i samband med orkanen Katrina 2005. Hundratals personer dog och 130.000 invånare tvingades lämna sina hem.

