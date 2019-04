Österrikisk politiker avgår efter dikt som jämförde migranter med råttor

Österrikes just nu mest omdiskuterade dikt är ett tiotal verser lång och skriven på rim. ”Stadsråttan” (Die Stadtratte) trycktes i ett nyhetsbrev från den lokala FPÖ-föreningen och delades ut till samtliga hushåll i staden Braunau am Inn i norra Österrike under den gångna helgen.

Texten handlar om råttorna som lever i stadens kloaker och är ett rasande påhopp på misslyckad integrationspolitik och oönskade migranter – vilka jämförs med råttor.

’Precis som vi lever här nere / måste andra råttor / som kommit som gäster eller migranter … dela vårt sätt att leva / annars måste de snabbt ge sig av’, skriver författaren Christian Schilcher, som fram till nu varit viceborgmästare i staden och tillhört det högerpopulistiska och främlingsfientliga partiet FPÖ.

Kritiker har påpekat att valet av metafor ger ett eko från nazisternas propaganda som jämförde den judiska befolkningen med just råttor. Det faktum att Adolf Hitler föddes i Braunau am Inn – och att nyhetsbrevet delades ut i anslutning till nazistledarens födelsedag – har inte mildrat kritiken.

I måndags bad Schilcher om ursäkt, men hade då inga planer på att avgå.

– Jag ville att min text skulle provocera, men inte på något sätt såra eller kränka någon, sade han i ett uttalande.

Borgmästaren försvarade sig med att inte bara ha jämfört migranterna med råttor, utan även sig själv och sin familj. Men på tisdagen kallade hans chef, FPÖ-ledaren Heinz-Christian Strache som även är landets vicekansler, till en presskonferens och meddelade att Schilcher lämnar alla sina politiska uppdrag med omedelbar verkan och inte längre är medlem i partiet.

– Det målades upp en bild som inte är förening med vad vi står för, sade Strache i Wien.

Förbundskansler Sebastian Kurz (ÖVP) välkomnade beskedet.

–Att viceborgmästaren nu har avgått är den enda logiska konsekvensen av den här avskyvärda dikten, sade han i ett uttalande på tisdagen.

Från oppositionspartierna kommer kritik mot att Kurz inte vidtar ytterligare åtgärder mot sina regeringskollegor i FPÖ. Partiet har under sina snart 1,5 åren i regeringen skakats av flera skandaler som gett ett eko även utanför Österrikes gränser.

DN kunde i förra veckan berätta att flera utländska säkerhetstjänster uppges ha slutat att dela med sig av information till landets säkerhetstjänst (BVT) som kontrolleras av FPÖ, som har nära kopplingar till Ryssland. Orsaken är farhågor om att de läcker information till Kreml.

Tidigare i april avslöjade österrikiska medier att högt uppsatta FPÖ-politiker har nära band till den så kallade Identitära rörelsen, ett högextremt nätverk som misstänks ha tagit emot pengar från terroristen som dödade 50 människor i en moské i Nya Zeeland.

För Sebastian Kurz innebär debaclet kring dikten att han måste hantera ännu en skandal – och mota en potentiell regeringskris i grind.

Österrikes statsåklagare ska utreda om dikten kan utgöra ett hatbrott.