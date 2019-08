Östra Kina laddar för kraftig tyfon

Kinas nationella vädertjänst utfärdade på fredagen en röd vädervarning, den högsta varningsnivån, på grund av tyfonen Lekima, som väntas bli den starkaste i landet sedan 2014. Hittills i år har tyfonaktiviteten i området varit relativt låg.

Lekima beräknas nå land i närheten av Taizhou i provinsen Zhejiang på lördagsmorgonen lokal tid, natten till lördagen svensk tid.

Under natten till fredagen befann sig Lekima knappt 30 mil sydost därifrån som en tropisk cyklon av kategori fyra, vilket betyder vindstyrkor på strax under 60 meter per sekund.

Innan den når fram till den kinesiska ostkusten tros Lekima tappa något i intensitet. Ovädret beräknas sedan röra sig nästan rakt norrut.

Tyfonvarning har utfärdats för Yangtseflodens deltaområde, inklusive Shanghai. När ovädret natten till söndagen (lördag kväll svensk tid) slår till mot megastaden tros det fortfarande ha vindar med orkanstyrka. Runt 16.000 invånare i utsatta förorter uppges ha evakuerats.

Bild 1 av 2 Foto: Sam Yeh/AFP Bild 2 av 2 Lekima drog in över nordöstra Taiwan. Foto: Sam Yeh/AFP Bildspel

Det största problemet med tropiska cykloner är ofta regnmängderna, snarare än vindarna. Skyfallsliknande regn väntas under fredagen och lördagen förutom i Zhejiang även i provinserna Anhui, Fujian och Jiangsu.

Ovädret har passerat en bit nordost om Taiwan men ändå tillräckligt nära för att 40.000 hushåll på ön under fredagen skulle bli utan ström, flygplatser och skolor stängas och snabbtåg ställas in.

Lekima drog förbi kort efter en jordbävning på Taiwans nordostkust med magnituden 6, vilken i kombination med de enorma regnmängderna i tyfonens spår kraftigt ökat risken för jordskred.

Läs mer: Från vindstilla till orkan – så känns det