Över 1.000 döda i det nya coronaviruset

Sedan i måndags har de drygt 3.600 passagerarna ombord det japanska kryssningsfartyget the Diamond Princess stått stilla i hamnen utanför Yokohama. Hittills har 136 personer smittats och minst åtta dagar återstår av den 14 dagar långa karantänen.

Flera passagerare använder sociala medier för att berätta om förhållandena ombord och även om många är vid gott mod finns de som oroar sig över den eskalerande smittan.

– Många har fått lappsjuka. Depressionen börjar slå till, säger den brittiske passageraren David Abel i en Facebook-video.

Läs mer: Instängda på kryssningsfartyget försöker hålla modet uppe

The Diamond Princess är inte det enda smittodrabbade kryssningsfartyget. Nyligen lyftes karantänen ombord det karibiska fartyget Anthem of the Sea. Det tvingades lägga till i New Jersey i två dagar men släpptes ut på havet igen på måndagen, efter att fyra misstänkta fall av det nya coronaviruset uteslutits.

Även fartyget World Dream, som med sina 3.600 passagerare stått stilla i Hongkong i en vecka, har fått segla vidare på måndagen.

Enligt nya siffror på måndagen har över 40.000 människor i 28 länder runtom i världen smittats av det nya coronaviruset. Över 1.000 människor har dött, den absoluta majoriteten i Kina och Hubeiprovinsen, där utbrottet startade.

På måndagen besökte Kinas president Xi Jinping flera virusdrabbade platser i Peking, rapporterar New York Times. Han har ännu inte besökt virusets epicentrum Wuhan.

En expertgrupp ledd av Världshälsoorganisationen landade i Kina på måndagen. Gruppens huvudsakliga syfte är att bistå i arbetet med att dämpa smittspridningen, säger generaldirektören Tedros Adhanom Ghebreyesus.

New York Times rapporterar att flera boende i ett lägenhetshus i Hongkong har evakuerats, efter att två personer i huset bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset. Ett av fallen bodde i en lägenhet med ett läckande avloppsrör, skriver tidningen, och myndigheter undersöker nu huruvida det kan ha smittat den andra personen, som bodde tio våningar nedanför.