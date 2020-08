Över 160.000 döda i covid-19 i USA

Under torsdagen publicerade amerikanska Center for disease control and prevention (CDC), USA:s motsvarighet till Folkhälsomyndigheten, sin senaste prognos över hur spridningen av covid-19 kan komma att utvecklas under augusti. Enligt myndighetens beräkningar kan siffran över antalet avlidna i covid-19 i USA den 29 augusti komma att ha stigit till mellan 175.000 och 190.000 personer. 190.000 dödsfall skulle innebära att dödsfallen i USA överstiger Sveriges nuvarande siffror, i relation till befolkningen.

USA är redan det land i världen med flest bekräftade dödsfall i covid-19, på fredagen hade över 160.000 dödsfall registrerats. Sett till antalet döda i relation till befolkningens storlek är situationen dock värre på flera platser, bland annat Sverige.

Under fredagen hade 5.673 personer i Sverige registrerats som avlidna i covid-19. I relation till befolkningen innebär det ungefär 570 avlidna per miljon invånare, enligt webbsidan Our world in data. Det är en av de högsta siffrorna i världen, och högre än USA:s siffra som i dag uppgår till drygt 480 avlidna per miljon invånare.

Fortsätter trenden som CDC:s modell förutspår och dödsfallen i Sverige ligger kvar på en relativt låg nivå kan dock USA komma att gå om Sverige i antalet avlidna som del av befolkningen. Siffrorna i ett antal länder, som Belgien, och Storbritannien är dock betydligt högre än både USA:s och Sveriges siffror. Under fredagen hade Belgien en siffra om drygt 850 avlidna per miljon invånare.

Det är dock, som DN tidigare rapporterat om, svårt att direkt jämföra olika länders siffror över avlidna i covid-19. Detta eftersom olika länder har olika definitioner på vad som räknas som ett dödsfall i covid-19.

De dagliga siffror som publicerar av Folkhälsomyndigheten i Sverige baserar sig till exempel på en samkörning av bekräftat smittade av covid-19 med Skatteverkets dödsstatistik. Personer som inte testats finns alltså inte med i statistiken, samtidigt som siffran inte slår fast om covid-19 var den faktiska dödsorsaken. I USA har man en snävare definition och utgår från dödsintyg och huruvida läkare bedömt att dödsfallet definitivt eller troligtvis är ett resultat av covid-19.

