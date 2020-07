Över 20.000 dödsfall i Indien – går om Ryssland

Antal dödsfall i covid-19 i Indien har nu passerat 20.000. Fallen har ökat snabbt i samband med att Indien drog tillbaka landets restriktioner efter nästan två månaders nedstängning.

Ökningen är den snabbaste man sett på flera månader. Under första veckan i juli rapporterade Indien i genomsnitt 450 dödsfall varje dag, jämfört med 250 under den första veckan i juni och 101 under den första veckan i maj.

Landet rapporterade 467 nya dödsfall på tisdagen, vilket innebär att totalt 20.160 personer har avlidit till följd av viruset. 22.252 nya infektionsfall registrerades under tisdagen vilket höjde totalsiffran till 719.665 bekräftade fall.

Indien har nu gått om Ryssland som det tredje mest drabbade landet i världen, efter USA och Brasilien.

Samtidigt är Indiens dödsiffror relativt låga sett till befolkningsmängden. I Indien ligger siffran på antalet döda per 10.000 människor på 0,15, medan USA och Storbritannien ligger på 3,97 respektive 6,6, enligt Reuters.

Hälsomyndigheterna befarar nu att antalet dödsfall, som ofta är släpande efter upptäckten av nya infektioner, kan öka avsevärt de kommande veckorna. För närvarande är Indiens dödstal det sjunde högsta i världen, efter USA, Brasilien, Storbritannien, Italien, Frankrike och Spanien.

På måndagen drog indiska myndigheter tillbaka återöppningen av Taj Mahal med hänvisning till risken för att nya virusinfektioner från besökare som flockas sprider sig i Agra, staden i norra Indien där det världsberömda mausoleet finns.

Återöppningen av den indiska ekonomin har varit sporadisk. Medan inrikesresor har öppnats upp förblir internationella flygningar avstängda. I zoner som identifierats som kontaminerande råder fortfarande strikt nedstängning.