Över 300 döda i Sri Lanka – undantagstillstånd infört

Undantagstillståndet infördes vid midnatt efter att regeringen gått ut med att man misstänkte att den lokala islamistgruppen NTJ låg bakom sprängningarna, och att gruppen kan ha haft hjälp av ett ”internationellt nätverk”.

Undantagstillståndet ger myndigheterna utökade befogenheter att gripa och förhöra misstänkta, utan att det föregåtts av domstolsbeslut. Sammanlagt har hittills omkring 40 personer gripits, uppger polisens talesperson Ruwan Gunasekera för nyhetsbyrån Reuters. De flesta ska vara lankeser.

Dödstalet efter söndagens självmordsattacker har enligt lokala myndigheter skrivits upp till 310, och omkring 500 personer är skadade.

Enligt underrättelseuppgifter från USA bär dåden terrorsekten IS prägel – bland annat att det skett många olika synkroniserade sprängningar och att det rör sig om chockerande våldsdåd – men IS brukar vara snabbt med att ta på sig attacker, och ännu har vare sig IS eller någon annan gruppering trätt fram.

Enligt CNN har amerikanska myndigheter identifierat en av huvudpersonerna i attackerna. Det uppges röra sig om ”en person med kopplingar till internationella terrororganisationer, däribland IS”, skriver CNN.

USA hjälper till med utredningen av attackerna, just nu rör det sig om kopplingarna till IS och om terrorgruppen bistått med planering, teknisk utrustning eller finansiering av dådet.

