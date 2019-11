Marianne Björklund: Över en miljon i läger när Xi vill ena Kina

På senare tid har utrymmet för andra kulturer än den dominerande han-kinesiska krympt väsentligt i Kina. Kyrkor har tvingats stänga och moskéer slagit igen.

Strävan efter en enhetlig kultur märks inte minst i den autonoma regionen Xinjiang, nordvästra Kina, där nästan hälften av befolkningen på 24 miljoner är muslimer och många identifierar sig med Centralasien snarare än Kina.

Det gillas inte av Kinas ledare Xi Jinping som vill ha ett enat Kina och skyr all form av tendens till separatism eller enande kring något annat än partiet. Enligt flera rapporter, bland annat FN, har drygt en miljon muslimer i Xinjiang satts i läger och hundratusentals fängslats. En del talar om ett kulturellt folkmord där människor tvingas radera ut sin kulturella särart.

Det är också i Xinjiang Kina testar den senaste övervakningstekniken. Här finns gatlyktor med inbyggda säkerhetskameror, moskéer övervakas, kroppsskanning genomförs, liksom ansiktsigenkänning.

När rapporterna om lägren började komma förnekade till att börja med den kommunistiska ledningen deras existens. Men för något år sedan ändrades strategin. Då liknade regimen lägren vid internatskolor där människor får hjälp med att integrera sig i samhället och lära sig ett yrke. Dessutom ska lägren, enligt partiet, motverka extrema religiösa yttringar och terrorism, som har förekommit i Xinjiang. Och i deras ögon är projektet lyckat. Att Xinjiang numera är så fredligt är tack vare regeringens ansträngningar, enligt Peking.

Men bilden som ges av forskare, folk som flytt och journalister som besökt regionen är en annan. Långt ifrån alla som tas in i lägren är på något sätt extrema. Det kan ha räckt med att ha översatt böcker till uiguriska, haft kontakt med någon i utlandet eller ha skrivit en bok om den uiguriska kulturen. De intagna sätts i kurser för att lära sig huvudspråket mandarin, de tvingas recitera lagar och sjunga sånger som hyllar det kommunistiska partiet.

Personer som lyckats fly från lägren beskriver dem som fängelser där de som inte lyder order misshandlas. Bilder visar också läger som omgärdas av taggtråd och vakttorn. En del går så långt att de talar om koncentrationsläger.

Det är förstås dålig reklam för den kommunistiska regimen som på senare tid aktivt försökt ändra bilden. Utländska diplomater och journalister har bjudits på resor till Xinjiang där de tagits till utvalda läger, utan taggtråd, med glada deltagare, och besökt till synes harmoniska samhällen. Den kanadensiska tidningen The Globe and Mail har talat med en uigur som beskriver förberedelserna inför utländska besök som en filminspelning där deltagarna får ett manus med repliker. Invånare och poliser spelar roller som alltifrån gatuförsäljare och flanörer till chaufförer – för att ge bilden av ett välmående öppet samhälle. En man blev väldigt förvånad när han av polisen erbjöds pengar för att be fem gånger om dagen. Om de utländska besökarna ställde frågor om i vilken mån han fick utöva sin religion hade han instruerats att svara att han varken förbjöds att besöka moskéerna eller att be. Men i själva verket hade mannen sedan länge slutat att gå till moskén, då han fruktade repressalier.

Allt kan dock inte iscensättas och då sätter säkerhetsapparaten in. Reportrar som besöker Xinjiang på egen hand berättar att de inte kan ta ett steg utan att vara omgivna av poliser, att deras mobiltelefoner undersöks och om timslånga polisförhör. De flesta invånare är rädda för att tala med journalister och de som gör det förhörs strax efteråt. Allt för att styra hur historien om Xinjiang berättas.