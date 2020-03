Packade gator i sydafrikansk kåkstad trots strikt karantän

Egypten införde nattligt utegångsförbud i onsdags men vid midnatt mot fredagen blev Sydafrika det första landet i Afrika att helt stänga ned all verksamhet och tvinga medborgarna att stanna hemma under tre veckors karantän. Under fredagsmorgonen låg stora delar av metropolen Johannesburgs gator öde, med undantag för en eller annan lastbil på väg till någon av de livsmedelsbutiker som tillåts hålla öppet.

På gatorna i kåkstaden Alexandra, eller ”Alex” som området kallas i folkmun är det fler människor än vanligt. Mellan 200.000 och en halv miljon människor uppskattas bo på runt sju kvadratkilometer i denna centralt belägna slum. Det blir trångt i gränderna när de som vanligtvis skulle gått till ett arbete någon annanstans måste stanna i närområdet.

Paulie Mbali och Alqa Ponyi är elektronikreparatörer i slummen Alex i Johannesburg. Foto: Erik Esbjörnsson

– Om det (viruset) får fäste här i Alex kommer vi alla att dö som kackerlackor. Det är för trångt och för många människor. Var ska folk tvätta händerna när de inte har något avlopp? sade elektronikreparatören Paulie Mbali i en konversation med DN tidigare i veckan.

Hans kollega Alqa Ponyi har pekat på risken för social oro när människor utan besparingar, som lever ur hand i mun, ska leva utan sina små inkomster under tre veckors karantän.

– Du kommer ihåg hur det var under kravallerna (mot invandrare) i fjol? Vi kommer att se liknande scener. När folk blir hungriga kommer de att storma livsmedelsbutiken och plundra den, gissar han.

Det nya coronaviruset har med några veckors fördröjning fått fäste i Afrika söder om Sahara. Bara några enstaka länder har ännu klarat sig från smittspridning. Sydafrika, mer uppkopplat mot omvärlden och mer utvecklat än övriga länder i regionen, har över tusen bekräftade fall och på fredagen bekräftades de två första dödsfallen i landet.

På en rad punkter är förhållandena annorlunda i regionen, jämfört med Europa, vilket kommer att påverka virusets spridning och dess effekter.

Hundratals människor trängdes i kön utanför en livsmedelsbutik. Foto: Erik Esbjörnsson

• Kontinenten är relativt isolerad från omvärlden. Detta var en avgörande faktor för den fördröjda spridningen av viruset.

• I Afrika reser människor i mindre omfattning, vilket minskar risken för scenarier som det i österrikiska skidorten Ischgl som blev en nod i Europas smittspridning.

• Det är varmare och fuktigare, vilket innebär att fler människor befinner sig utomhus. Det finns även indikationer på att viruset skulle överleva sämre i detta klimat.

• Infektionssjukdomar har grasserat i många år och det finns viss regional vana av att hantera dem.

Mot dessa faktorer, som i detta sammanhang är positiva, står de som ökar risken för viruset att sprida sig.

En sydafrikansk polis arresterar en man som bryter mot reglerna och kör passagerare i sin bil (som konfiskeras). Foto: Erik Esbjörnsson

• Städerna växer så det knakar och är extremt tätbefolkade. I väldiga slumområden lever människor ofta i enrumshus tillsammans med många familjemedlemmar. Bostäderna används normalt bara nattetid av alla och är inte byggda för karantänsliknande förhållanden. Vatten och avlopp saknas ofta.

• Förtroendet mellan medborgare och stater är mycket lågt vilket försvårar för myndigheter att nå ut med korrekt information, och efterlevnaden är bristfällig när det gäller förhållningsregler.

När det gäller behandling av sjuka finns ytterligare punkter på minuskontot, vilket kan innebära fler dödsfall även om färre blir smittade.

• Sjukvården är extremt eftersatt och staterna har inga ekonomiska medel att köpa in utrustning för när de tvingas buda mot rika länder på en internationell marknad där efterfrågan är långt större än utbudet.

• Utbredningen av de tre stora sjukdomarna malaria, hiv/aids och tuberkulos innebär att stora delar av befolkningen är sårbar för respiratoriska sjukdomar som covid-19.

Tomma gator i sydafrikanska metropolen Johannesburg. Foto: Erik Esbjörnsson

Demografin i Afrika har lyfts fram som en lindrande faktor: kontinenten har en ung befolkning, i många länder är medianåldern lägre än 20 år, och väldigt få personer är över 80 år. Men i länder där den förväntade medellivslängden är drygt 60 år åldras man snabbare. Inte minst kvinnor, som större delen av sina liv lagat mat på öppen spis i slutna utrymmen, är sårbara för lungsjukdomar.

Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed skrev i veckan en debattartikel i Financial Times där han varnade för konsekvenserna av ett misslyckande i Afrika. Enligt Abiy, som fick Nobels fredspris i vintras, borde Europa rikta uppmärksamheten mot Afrika även i rent egenintresse.

– Om viruset inte övervinns i Afrika, kommer det bara att studsa tillbaka till resten av världen. Därför är den nuvarande strategin med okoordinerade landspecifika insatser kortsiktig, ohållbar och potentiellt kontraproduktiv, skriver han.