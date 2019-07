Påven: Ingen är befriad ansvaret att hjälpa migranter

Italiens inrikesminister Matteo Salvini försöker stänga ner landets hamnar för de fartyg som ideellt verkar för att rädda migranter på Medelhavet. Förra månaden infördes en blockad för räddningsfartyg som drivs av frivilligorganisationer.

Förbudet innebär att de organisationer som utan tillstånd tar sig in på italienskt vatten riskerar höga böter och att fartygen konfiskeras. Kaptenen för fartyget Sea Watch 3 har också gripits efter att olagligen ha åkt in till ön Lampedusa med ett 50-tal afrikanska migranter.

På söndagen ankom fler migranter till Lampedosa med ett räddningsfartyg som för andra gången på en vecka hade brutit mot förbudet.

På söndagen ankom 41 migranter till Lampedosa i Italien, trots blockaden. Foto: Alessandro Serrano'/REX

Läs mer: Miljoner samlas in för fängslad kapten

Under måndagens slutna mässa, som hölls specifikt för migranter, ger sig nu indirekt påve Franciskus in i konflikten. Mässan ägde rum på dagen sex år efter påvens första officiella resa till Lampedusa, ön dit tiotusentals migranter från Nordafrika ankommit under de senaste åren. Tusentals har också dött på Medelhavet på sin väg dit.

– Dessa människor är övergivna och luras till att dö i öknen; dessa människor blir torterade, misshandlade och kränkta i interneringsläger. De möter vågorna på ett oförsonligt hav, lämnas i mottagningsläger alltför länge för att lägren ska kunna kallas för tillfälliga, säger påve Franciskus i sin predikan, som tv-sändes.

– Det här är ett ofantligt ansvar, från vilket ingen är befriad, om vi önskar att fullfölja missionen av frälsning och befrielse.

Cirka 250 personer närvarade vid den slutna mässan, däribland migranter, volontärer och representanter från kyrkogrupper och olika hjälporganisationer för migranter, enligt Reuters.

Läs mer: Malta låter 65 migranter gå i land