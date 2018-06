Pedro Sánchez insvuren som Spaniens premiärminister

Den 46-årige ekonomen, som helt saknar regeringserfarenhet, svor premiärministereden klockan 11 inför kung Felipe vid det kungliga palatset Zarzuela i Madrid.

Sánchez har nu att sätta ihop sin regering och det är först då ministrarnas namn publicerats i den statliga bulletinen som han får sina fulla befogenheter.

Efter att socialistpartiet PSOE under hans ledarskap förlorade valen 2015 och 2016 tvingades han bort från partiledarposten. Men han återvaldes av medlemmarna i fjol.

Och i fredags lyckades han avsätta sin rival Mariano Rajoy, från konservativa Partido Popular (PP), då hans misstroendeförklaring mot premiärministern röstades igenom i parlamentet efter att den fått stöd från en brokig skara partier. Sánchez väckte misstroendet den 25 maj, dagen efter det att flera tidigare högt uppsatta PP-medlemmar dömdes i en muthärva som plågat regeringspartiet i flera år.

I sitt första uttalande på fredagen lovade den nye premiärministern att tackla landets utmaningar med ödmjukhet. Det lär behövas då PSOE enbart har 84 av 350 parlamentsplatser. Sánchez minoritetsregering blir beroende av stöd från alltifrån vänsterradikala Podemos via baskiska nationalister till katalanska separatister. Han har också förbundit sig att följa Rajoys budget för 2018.

Förr eller senare ska nyval utlysas, har Sánchez lovat.

Under lördagen svärs även den nya regionregeringen i Katalonien in. Sánchez har öppnat för att inleda en dialog med den självständighetsivrande ledningen.