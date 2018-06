Pentagon: Drygt 500 civila dödades under 2017

Siffran rör USA:s militära operationer i Irak och Syrien mot terrorsekten IS, mot talibanerna och IS i Afghanistan och mot terrororganisationen al-Qaida och IS i Jemen.

”Försvarsdepartementet fastställer att det finns trovärdiga uppgifter om att uppskattningsvis 499 civila dödats och uppskattningsvis 169 civila skadats under 2017” uppger departementet i en rapport till den amerikanska kongressen som CNN tagit del av.

I rapporten framgår också att det inte finns några ”trovärdiga rapporter” om döda eller skadade civila från de operationer amerikanska militären genomfört i Somalia eller Libyen förra året. Men rapportförfattarna lägger in en brasklapp, och skriver att ”mer än 450 rapporter om skadade civila under 2017 behöver fastställas”, vilket innebär att den totala siffran kan stiga ännu mer.

Rapporten räknar både med flyganfall och militära operationer som skett på fältet. Under Donald Trumps första år som president har antalet flyganfall i Syrien, Irak, Jemen, Somalia och Afghanistan ökat medan antalet flyganfall i Libyen minskat.

I exempelvis Afghanistan har amerikanska strids- och bombflygplan utfört 4.361 flyganfall under 2017, jämfört med 1.337 under år 2016. I Syrien ökade antalet flyganfall till 39.577 under förra året, jämfört med 30.743 under år 2016.

”Trots de amerikanska styrkorna bästa ansträngningar är skadade civila en tragisk men ibland oundviklig följd av stridsoperationer. Detta gäller särskilt för insatser i urbana områden och mot motståndare som IS och al-Qaida som använda mänskliga sköldar och vars taktik med avsikt äventyrar oskyldigas liv” står det i rapporten.

Trumpadministrationen har fått kritik från människorättsgrupper eftersom rapporten blivit försenad med en månad och för att antalet civila dödsoffer ska vara högre än vad försvarsdepartementet gått ut med.

