Pete Buttigieg kritiserad i Demokraternas debatt

Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Joe Biden, Amy Klobuchar, Tom Steyer och Andrew Yang hade kvalificerat sig till Demokraternas åttonde tv-sända debatt i Manchester, New Hampshire, på fredagskvällen. Utöver det ständigt återkommande huvudämnet om sjukförsäkringssystemet riktade flera in sig på diskriminering, mer specifikt på hur de senaste dagarnas topputmanare Buttigieg hanterade frågan under sin tid som borgmästare i South Bend, Indiana.

Björn af Kleen: Detta kaos var det sista Demokraterna behövde

En av moderatorerna, ABC:s reporter Linsey Davis, pekade på att svarta medborgare löpte fyra gånger större risk att åka dit för marijuanainnehav i South Bend och att den statistiken förvärrades under hans tid. Buttigieg valde att svara på ett mer generellt sätt om systematisk rasism, vilket fick Davis att ställa frågan om det svaret var tillfredsställande.

”Nej”, svarade Warren kort till åhörarnas applåder.

Efter veckans nomineringsval i Iowa var det väntat att Sanders och Buttigieg skulle stå i debattens fokus. Båda har utropat sig som segrare i det täta valet som kantades av stora tekniska och logistiska problem. Enligt New York Times sammanställning av hur mycket taltid respektive kandidat fick toppade Sanders med drygt 20 minuter och Buttigieg talade i närmare 18,5 minuter, mer än dubbelt så mycket tv-tid som Yang fick.

Läs mer: Racet till Vita huset – så funkar primärvalen

Efter New Hampshire väntar nästa stora debatt i Las Vegas, Nevada, tre dagar före delstatens nomineringsval den 22 februari. Hittills har bara fem kandidater kvalificerat till att få delta i NBC News och MSNBC:s debatt – Sanders, Buttigieg, Biden, Warren och Klobuchar. Demokraterna har delvis justerat ner tröskeln för kvalifikation – det räcker exempelvis nu med att ha vunnit bara en delegat i Iowa – men det hjälper sannolikt föga för mindre synliga kandidater som Michael Bennet, Deval Patrick och Tulsi Gabbard.