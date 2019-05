Peter Loewe: Därför blev Salvini så stor i Italien

Just nu: spara 50%

EU-valet 2019

Hur kunde Salvini bli så stor?

För en av den italienska televisionens främsta intervjuare Lucia Annunziata är frågan enkel.

– Salvinis stora valseger är en överraskning endast för dem som inte velat se verkligheten, säger hon.

Detta är en arbetsseger för Matteo Salvini. Han har agerat som om han var mitt uppe i en valkampanj. Detta sedan han tillträdde som vice premiärminister och inrikesminister i juni 2018.

De senaste sex månaderna har han besökt landets alla regioner och hållit hundratals valtal. Hans spinndoktor Luca Morisi har hela tiden funnits vid hans sida. Salvinis twitterkonto glöder.

Och han har marginal att växa. Salvini skulle till exempel kunna alliera sig med postfascistiska Italiens bröder – det enda parti i Italien lett av en kvinna, Giorgia Meloni, som i valet fick 6,4 procent. En allians som Femstjärnorna troligen inte skulle acceptera.

Men Salvini har redan flirtat med fascismen. På bokmässan i Turin för ett par veckor sedan skulle biografin ”Jag Matteo Salvini” presenteras. Förlaget Altaforte står mycket nära det nyfascistiska partiet CasaPound. Presentationen drogs tillbaka, men blev av senare på en annan plats.

Salvini har kryddat sin valkampanj med otaliga personangrepp. De rör upp starka känslor och Salvinis tilltag blir ordentligt uppmärksammade. Den som sätter agendan är den som blir starkast, menar Lucia Annunziata som säger att Salvini på detta sätt har lyckats förgöra stora delar av Femstjärnerörelsen.

I sociala medier postar Salvini mängder med bilder i hemmiljö: pasta, pizza, sushi, sin dotter, oordning i hemmet och att gå på bio och se Dumbo med ny flickvän.

Vilka kan konsekvenserna bli av Salvinis stora seger i EU-valet?

Hela det politiska landskapet har ritats om på bara ett år. I dag röstar en av tre väljare på Salvini. Den italienska republiken har sedan 1946 aldrig sett en liknande högervridning av politiken.

Inte ens under Kristdemokraternas mest dominerande år under 1950- och 60-talen. Och inte heller under Silvio Berlusconis stormiga regeringsår, med många skräddarsydda lagar för att ge honom juridisk immunitet.

Salvini är nu i en position där han kan göra nästan vad han vill. Det är lätt att föreställa sig ett regeringsmöte med en leende Salvini som säger: ”Nu gör vi som jag vill”. Det är därför som statsvetaren Giovanni Orsina säger med övertygelse att han bedömer att det finns över 50 procents möjlighet att Italien går till nyval innan året är slut.

Å andra sidan så är situationen helt omvänd i det italienska parlamentet. Femstjärnorna har nästan 33 procent i underhuset medan Lega bara har drygt 17 procent. Det talar emot att Femstjärnorna skulle öppna upp en regeringskris.

Risken är därför fortsatta gräl om minsta regeringsbeslut mellan Salvini och Femstjärnornas ledare Luigi di Maio. Något som förlamat regeringen de senaste månaderna.

Vad vill Salvini genomföra?

Han föreslår en gemensam överenskommelse för alla nationalistiska partier i EU-parlamentet. En grupp som därmed blir över 100 personer, betonar Salvini.

Han vill sänka skatterna och nu förverkliga och snarast introducera den plattskatt som hittills skjutits upp. Det har talats om skattenivå på 15 procent upp till 500.000 kronor för en familj. Lega säger att detta lagförslag kommer att kosta 300 miljarder kronor.

Vidare vill Salvini ge regioner ökat självstyre. Han vill ha en debatt om EU:s ekonomiska politik och kraven på medlemsländerna. Här sitter Italien illa till eftersom statsskulden skenar. Det kommer att bli mycket svårt för Italien att presentera en ny budget som EU kan acceptera.

Till sist kvarstår frågan om Matteo Salvini nu kommer att vara mer på jobbet. Enligt oppositionstidningen La Repubblica har han under 2019 varit 15 dagar på inrikesministeriet.

Vem är det egentligen som styr Italiens inrikesministerium med kontroll och ansvar för landets säkerhetstjänst? De senaste månaderna kan det knappast ha varit Salvini. Så här svarar han själv på frågan i en video:

– Det viktiga är att jag löser problemen. Om jag gör det från kontoret eller om jag är på mars gör ingen skillnad!

