Philip Teir: En regeringskris som gick i spinn

I måndagens Hufvudstadsbladet intervjuades den garvade statsvetaren Göran Djupsund, som hävdade att statsminister Rinne knappast kommer att avgå på grund av så lösa misstankar som nu riktats mot honom. Rikstidningen Helsingin Sanomat och kvällstidningen Ilta-Sanomat har däremot gått händelserna i förväg och ansett att det hela bara var en tidsfråga.

Just i dag är det ingen som längre pratar om hur hela krisen började. Antti Rinne var oförsiktig, eller kanske direkt lögnaktig, i sina uttalanden till riksdagen om hur kommunikationen med det statsägda bolaget Posten gått till under den omfattande poststrejken i november. Rinne påstod att all viktig information inte nått minister Sirpa Paatero, som ansvarade för ägarstyrningen. Paatero hävdade att hon trodde att de nya kollektivavtalen – som strejken handlade om – inte skulle träda i kraft förrän i november. Posten i sin tur ansåg att man tydligt och klart berättat att övergången skedde redan i september. Paatero valde att avgå förra veckan. Men eftersom Rinne stödde hennes påståenden anser man att han medvetet tummat på sanningen för att skydda sin minister.

Oppositionen fick blodvittring och medierna hakade på. Sista spiken blev att samarbetspartiet Centern uttryckte sitt misstroende mot statsministern på måndag kväll. Centern kan ha andra motiv för att kritisera Rinne: till exempel att partiets eget väljarstöd minskat efter att Rinnes regering tillträtt. Huruvida Antti Rinne verkligen medvetet ljugit för riksdagen är fortfarande en tolkningsfråga.

Att Rinne väljer att avgå i dag vittnar om hur snabbt nyhetsdygnet blivit i finländsk politik. Medierna hinner förutspå utgången innan partierna ens hållit krismöte.

Och apropå det: nu väntar man sig att Socialdemokraternas vice ordförande Sanna Marin, den 34-åriga trafikministern i Rinnes regering, ska tacka ja till att efterträda statsministern.

Om Marin lyckas få ihop en ny regering betyder det att hon blir Finlands tredje kvinnliga statsminister, efter Mari Kiviniemi och Anneli Jäättenmäki, som båda blev kortvariga. Jäättenmäki hann sitta på posten i bara två månader år 2003 (efter en skandal som påminde lite om den som Rinne hamnat i).

Men då måste Marin först lappa ihop det med Centern, som så sent som i går uttryckte sitt missnöje. Om Centern inte vill fortsätta regera med Socialdemokraterna står oppositionen redo och stampar i tamburen. Enligt mätningarna är Sannfinländarna just nu i Finland det avgjort största partiet. Ett nyval skulle kasta om hela det politiska pusslet.