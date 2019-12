Philip Teir: Sanna Marin blir världens yngsta statsminister

Vem är Sanna Marin?

– Hon är vice ordförande i Socialdemokraterna i Finland och var trafikminister i regeringen fram till nu. På söndagskvällen valde Socialdemokraternas partiledning att hon kommer att efterträda den före detta statsministern Antti Rinne, som avgick förra veckan. Om riksdagen godkänner Marin – vilket väntas ske på tisdag – blir hon den yngsta statsministern i världen, enligt tidningen Helsingin Sanomat, som gjort en jämförelse. Sanna Marin är ett år yngre än den sittande statsministern i Ukraina, Oleksij Hontjaruk.

Hon blir även Finlands tredje kvinnliga statsminister. Marin är född i Helsingfors men uppvuxen i Birkala nära Tammerfors med samkönade föräldrar, två mammor. Hon har beskrivit sin barndom som ekonomiskt knapp. Hon har man och en dotter.

Var står hon politiskt?

Sanna Marin kom in i politiken tidigt, i tjugoårsåldern. Hon anses vara mer grön och vänster än sin motkandidat ikväll, Antti Lindtman. Hon har redan en tung politisk erfarenhet som ordförande i Tammerfors stadsfullmäktige. Under sitt tal inför partiledningen ikväll nämnde hon att hon är en produkt av välfärdssamhället. Marin väntas locka yngre väljare till Socialdemokraterna, vars siffror har pekat neråt under den senaste tiden.

Vad händer nu?

– Den nya regeringen räknas vara klar så tidigt som på tisdag. Formellt ska riksdagen godkänna statsministern, och det väntas man göra eftersom den nya regeringsbasen bygger på den gamla. Eventuellt håller flera av ministrarna kvar sina tidigare jobb. De kommande regeringspartierna Socialdemokraterna, Centern, De gröna, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet har redan godkänt regeringsprogrammet. Att Finland väljer en ny regering beror på att statsminister Antti Rinne avgick förra veckan som en följd av en förtroendekris.