Pia Gripenberg: May får nervöst vänta på sitt sommarlov

Hade regeringen fått igenom sin vilja igenom skulle brittiska underhuset ha börjat sin ledighet redan på torsdag denna vecka.

Tänk vad härligt det vore för Theresa May att under sju veckor få slippa hånas av sina parlamentariker. Att besparas förnedringen från de egna partikamraterna, såväl EU-vänner som EU-kritiker. Och från oppositionen, som spydigt attackerar hennes ständiga velande om Brexit från kammarens grönklädda bänkar.

Och framför allt: att slippa riskera en förtroendeomröstning, som skulle sätta stopp för Theresa Mays tid som premiärminister.

Nu blir det inte så. Regeringens förslag om tidigare sommarlov, som presenterades tidigare i veckan, har fått så mycket stryk att man insåg att det aldrig skulle röstas igenom. Därför drogs det tillbaks i sista stund.

Men att det ens presenterades har skadat Theresa May ytterligare.

– Regeringen har slut på idéer, dundrade socialdemokratiska Labours parlamentariker David Lammy.

Torypolitikern Nicholas Soames citerade en av sir Winston Chruchills favoritdikter när han märkte ett twitterinlägg med ”who is in charge of the the clattering train” ("vem kör det slamrande tåget". Den politiska tolkningen är att Soames, barnbarn till den store ledaren, anser att parlamentet måste ta sitt ansvar för att styra landet.

Flera andra har konstaterat att i den politiska röra som är just nu i Storbritannien är det en märklig signal till landets medborgare att politikerna tycker de ska jobba mindre.

Nu får Theresa May vänta med sommarledighet till på tisdag. Det blir många nervösa dagar för vad framför allt hennes egna partikamrater kan utsätta henne för.

Avhoppade utrikesministern Boris Johnson, med egna karriärambitioner att hålla vid liv, slog an tonen i ett tal på onsdagen: ”Det är inte för sent att rädda Brexit. Vi har ändrat riktning en gång och vi kan ändra den igen.” Frågan är dock om han verkligen tycker att Theresa May ska styra skutan.