Pia Gripenberg: Nej, Viktor Orban kommer inte att hjälpa Boris Johnson

De dagliga presskonferenserna hos EU-kommissionen i Bryssel är en påminnelse om hur olika synen är på Brexit mellan kontinenten och Storbritannien.

När en brittisk tv-reporter frågar om hur det tolkas i Bryssel att Angela Merkel och Emmanuel Macron mjuknat och är villiga att förhandla om Brexitavtalet, höjer vi andra lite förvånat på ögonbrynen. Vi har inte märkt någon förändring. Snarare var det ren artighet från Macron och Merkels sida att inte helt avspisa Boris Johnson när de nyligen träffade honom för första gången.

Som en maskin upprepar Mina Andreeva, talesperson för EU-kommissionen, samma sak hon sagt i månader: EU:s dörr är öppen 24/7. EU väntar på att Storbritannien kommer med ett förslag om irländska gränsen som är förenligt med utträdesavtalet.

Liknande budskap kom i helgen från EU:s Brexitförhandlare Michel Barnier i brittiska Daily Telegraph.

Signalen från Storbritannien är tvärtom att samtalen går framåt. Senast är det Brexitministern Stephen Barclay som i en intervju med tyska Die Welt säger att flera EU-länder är öppna för flexibla och kreativa lösningar för irländska gränsen.

Antingen förstår inte brittiska regeringen att EU27 lyssnar till sin chefsförhandlare och är supersolidariskt med medlemsstaten Irland. Eller så förstår regeringen, men vilseleder medvetet sin egen befolkning om möjligheterna att nå en ny uppgörelse med EU.

Samma sak gäller när regeringskällor läcker uppgifter till medier, i det här fallet The Times, om att Johnson skulle kunna be sin allierade Viktor Orbán lägga in Ungerns veto för att hindra att Brexit skjuts upp. Varför Orbán skulle göra det är oklart. Ungern förlorar också jobb om det blir en Brexit utan avtal, runt 30.000 stycken enligt en studie från universitetet i Leuven.