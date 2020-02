Pia Gripenberg: Sverige hade nyckelroll i EU:s budgetfiasko

Fråga vilken koalitionsregering i Europa som helst – det är alltid besvärligt att bli överens om en statsbudget. Lägg till att i EU är det 27 parter som ska vara eniga. För att ytterligare komplicera förutsättningar går det inte att låna pengar till utgifterna.

Absolut största delen av verksamheten ska finansieras med skattemedel. För 2019 kom 72 procent in som avgifter från medlemsstaterna, alltså skatt. Den andelen har genom åren ökat allteftersom EU:s olika handelsavtal med omvärlden slagit igenom. Med nya handelsavtal försvinner nämligen tullavgifter, som går till EU-kommissionen.

Och en grej till. Brexit.

Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher förhandlade till sig en rabatt för att landet skulle slippa betala så mycket till EU. Men britterna har ändå genom åren varit en betydande nettobetalare. Det budgethålet måste fyllas.

Danmark, Nederländerna, Sverige och Österrike är i förhållande till sina ekonomier stora nettobetalare in till EU. I tidigare budgetförhandlingarna har de varit vagnarna som hakat på det brittiska loket. När brittiska premiärministrar slagits för att hålla nere EU:s budget har det gynnat dessa fyra.

Tyskland, EU:s överlägset största nettobetalare, har också gynnats. Men Angela Merkel har i förhållande till sin brittiska kollega varit lågmäld.

Angela Merkel talar. Emmanuel Macron med flera lyssnar. Foto: Yves Herman/AP

Sverige och de tre övriga som nämns ovan har för att hävda sig bildat ”frugal four”. De fyra sparsamma. Eller fyra supersnåla, om man lyssnar till vad andra regeringschefer kallar dem.

Det var dessa fyra som satte tonen under de nästan 30 timmar som EU-toppmötet pågick i veckan. Länderna spelade en nyckelroll i budgetfiaskot. De var betydligt mer samkörda än vad andra medlemsstater var. 15 länder från södra och östra Europa, som tidigare pratat ihop sig under ledning av Portugals premiärminister António Costa, hade svårare att uppbåda en enad front.

Ett talande exempel. Natten mellan torsdag och fredag höll Europeiska rådets ordförande Charles Michel, som leder toppmötena, enskilda samtal med varje medlemsstat. Mötena avlöste varandra enligt en särskild turordning.

Statsminister Stefan Löfven, med könummer sju, var först ut av de fyra sparsamma. I stället för att gå in själv tog han med sig de tre andra. Michels möjlighet att splittra gruppen minskade därmed drastiskt.

Han försökte ändå. I ett förslag som lades fram på fredagskvällen stuvade Michel om i budgeten för att ge lite ”godis” till Österrike och Nederländerna. De nappade inte.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel ska ena många stridande viljor. Foto: Olivier Matthys/AP

Charles Michel presenterade då ett utkast till budgetförslag som var marginellt lägre än hans första. Det var för mycket pengar för de fyra. För lite för Costas gäng.

De sistnämnda har nu vuxit till 17 medlemsstater som kallar sig ”vänner för ett mer ambitiöst Europa”. Det är en slogan i linje med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens tal om ett ”Europa som strävar efter mer”.

Just Costa tillsammans med Italien och Rumänien har fått i uppdrag av de 17 att ta fram ett motförslag till de fyra sparsamma. Frågan är hur lång tid de behöver på sig för att enas. De fyra sparsamma har redan en strategi för vilka delar av budgeten de vill skära ner på.

De 17 vännerna måste framför allt hitta en strategi för hur de ska få in mer pengar till EU. En given väg att gå är att hitta andra intäktskällor än medlemsstaternas EU-avgifter. Det är då gamla idéer om en gemensam EU-skatt för digitala jätteföretag som Google och Facebook kan dyka upp igen.

Liksom Sverige med flera kan peka på hur mycket de betalar in netto till EU kan dessa länder peka på hur mycket mer de betalar in brutto till EU. Läsare av tidningar i södra och östra Europa får veta att per capita betalar de in betydligt mer än de rika invånarna i norr. Förståelsen för Sveriges position är med andra ord liten i dessa länder.

Någon gång framöver, kanske först i höst när Tyskland tagit över ordförandeklubban i EU, måste ledarna bli överens. Hur det ska gå till är i dagsläget omöjligt att förstå.

I vilket fall kommer det att krävas fler besvärliga nattmanglingar.

Läs mer: EU-toppmötet slutar i oenighet – nya budgetförslaget inte acceptabelt för Sverige