Plankade på tunnelbanan – blev utvisad från USA

Det var tur för Haigie att det var mangosäsong i Gambia. Annars skulle han inte överlevt de två månader då han sov i djungeln utanför Banjul International Airport.

När han anlände till flygplatsen förra våren var ingen där för att möta honom. Inte ens hans egen familj visste om att han utvisats från USA.

Han hade ingen mobiltelefon, inga pengar, bara ett litet handbagage. Haigie lider, tror storebrorn Saibou, av schizofreni och förstod förmodligen inte att han skickats tillbaka till Gambia. Senast han var i Banjul var 2002, då han var tio år gammal.

Så Haigie började vandra längs motorvägen, utan något särskilt mål. Han gick förbi den lummiga nationalparken och en vidsträckt träskmark, där han till slut slog sig till ro och sov under ett träd.

I två månader sov han under mangoträden. På dagarna åt han de fallfrukter som låg omkring honom.

Haigie skickades till Banjul i Gambia. Foto: Sarah Lois

När en äldre man i området upptäckte honom, i början av juni 2018, var han tanig och utmärglad. Kinderna var insjunkna. Mannen lyckades lista ut att Haigies närmaste släkt nu fanns i Senegal och skickade honom till slut till ett sjukhus utanför Dakar.

Där ringde Haigie till storebror Saibou, som inte hade hört ett livstecken från honom sedan han utvisades från USA.

– Jag bara grät och grät. Och blev väldigt arg, säger Saibou när vi träffas i New York.

Bröderna Saibou och Haigie hade bott tillsammans i tolv år, i en trerumslägenhet i The Bronx. Saibou, som har två deltidsjobb i köket på restauranger på Manhattan, försörjde dem båda två. Han lagade mat till Haigie, bäddade hans säng, tvättade hans kläder, städade lägenheten.

På kvällarna försvann Haigie ofta ut på stan, där han brukade ströva omkring relativt planlöst. Han var ofta arbetslös och hade dåligt med pengar, så han brukade försöka planka in på tunnelbanan. En sen kväll när han hoppat över spärrarna på 183:e gatan i Bronx greps han av polisen, som skickade honom till det ökända fängelset Rikers Island, på en ö i sundet mellan Queens och södra Bronx. Det blev början på en mardrömsfärd genom det amerikanska rättsväsendet, som slutade med att Haigie utvisades till Gambia förra våren.

Hans enda brott var att han plankat på tunnelbanan.

Sedan slutet av 1980-talet har polismyndigheter i amerikanska storstäder pratat om nolltolerans. Visionen innebar i korthet att polisen började bekämpa mindre brott och allmän oordning, i hopp om att därmed även stoppa grova brott.

I New York började invånarna gripas för småbrott när nolltoleransen infördes. Foto: Alexandra Schuler/TT

”Om du tar hand om de små problemen kan du förebygga många av de stora problemen”, som New Yorks tidigare polischef William Bratton uttryckte det.

Idén var att oordning i stadsmiljöer skapar en känsla av att det saknas regler och auktoriteter, vilket uppmuntrar brottslighet. I New York innebar det i praktiken att invånarna började gripas för småbrott som att hoppa över tunnelbanespärrarna, nedskräpning, att gå mot röd gubbe, eller diffusa, gammalmodiga brottskategorier som lösdriveri.

Haigie hade oturen att hamna i skärningspunkten mellan två perioder av stenhård nolltolerans. Först i den lokala brottsbekämpningen och sedan i den federala invandringspolitiken.

Orsaken till att New York först införde nolltolerans var den oerhört höga brottsligheten som präglade staden på 1980-talet och 90-talet. Det är svårt för den som besöker New York i dag att ens föreställa sig hur staden såg ut då.

I början av 1990-talet var New York en av världens mest våldsamma storstäder, med mer än 2.000 mord om året. I dag sker det färre än 300 mord om året här. Det har skett en lika dramatisk minskning även när det gäller andra våldsbrott, som misshandel, våldtäkter och rån. New York är inget isolerat fenomen, utan de flesta amerikanska storstäder såg en raskt nedåtgående trend för våldsbrott sedan 1990-talet. Los Angeles gick från drygt tusen mord om året i början av 1990-talet till 295 mord förra året. Houston från drygt 600 mord 1991 till knappt hälften de senaste åren. Washington DC från nästan 500 mord om året i början av 1990-talet till knappt 200 de senaste åren.

Enligt FBI:s statistik föll våldsbrotten över hela USA med 48 procent mellan 1993 och 2016.

En sådan framgångsrik bekämpning av brottslighet innebär förstås att många börjar slåss om att ta åt sig äran för detta. En av de vanligaste teorierna är att det var just nolltoleransen, som polisen i New York införde i början av 1990-talet, som bidrog till den minskade brottsligheten.

Visionen om nolltolerans byggde på forskning från två kriminologer, James Q Wilson och George Kelling, som skrev en artikel i The Atlantic 1982 där de lade fram en teori de kallade broken windows. I ett forskningstest hade de placerat bilar med trasiga fönsterrutor i flera bostadsområden och sett hur det fick antalet småbrott i området att öka. Lärdomen var att brottsligheten stiger om invånarna upplever att de vistas i en otrygg och stökig miljö. Genom att utöka polisens närvaro, stoppa småbrottslingar och omedelbart lösa lokala problem med oordning, även något så litet som en krossad fönsterruta, menade Wilson och Kelling att poliserna i USA kunde börja tämja den historiska brottsvågen.

Professor James Q. Wilson. Foto: TT

När brottsligheten i storstäder väl minskade började många peka på Wilson och Kellings teori som ett universellt mirakelrecept. Nolltoleransen gick snart på export världen över. Den följdes ofta av politiker som lovade ”hårdare tag” och gav polisen nya befogenheter att godtyckligt stoppa och visitera brottsmisstänkta i storstadsmiljöer.

Själva hävdar dock de två kriminologerna att broken windows-teorin blev missförstådd och att polisens arbete i många storstäder blivit allt för aggressivt.

Jag hade aldrig kunnat ana att den skulle få ett sådant genomslag

Jag fick själv tag på George Kelling förra året, när jag började undersöka Haigies fall. I vår intervju hävdade Kelling att nolltoleransen inte är någon enkel lösning för att minska brottslighet.

– Jag har aldrig varit bekväm med begreppet ”nolltolerans”. Det har en fanatisk klang. Polischefen Bratton använde det själv bara när han talade om att ha noll tolerans för polisens egen korruption. Det vi försökte säga med broken windows var att engagerade samhällen och bostadsområden, där invånarna känner sig delaktiga i den lokala miljön, kommer att ha betydligt lägre brottslighet. Att gripa varenda person som begår små brott, det var inte alls det vi hade i åtanke, sade Kelling.

Om han hade vetat hur hans rapport skulle få sådana implikationer och imiteras världen över så skulle han ha formulerat sig tydligare, förklarade Kelling.

– Jag hade aldrig kunnat ana att den skulle få ett sådant genomslag.

George L. Kelling. Foto: Jamie Meggas/Manhattan Institute

Det Kelling och Wilson hade förespråkat var att studera trygga arbetarområden på 1950-talet, som södra Philadelphia och Bronx, som då hade väldigt låg brottslighet eftersom det fanns en utbredd känsla av gemenskap och samhörighet bland invånarna. Poängen var att uppmuntra samhällen där medborgarna själva kände sig delaktiga i ansvaret för ordning och trygghet. I stället tolkades rapporten som en uppmaning att kraftigt expandera poliskåren och låta dem bete sig i princip hur som helst, menade Kelling.

Att brottsligheten minskade i New York har många förklaringar. George Kelling poängterade att den utökade polisnärvaron hade en viktig roll, men att deras allt mer aggressiva metoder till slut gick överstyr och blev kontraproduktiva.

Det är ett misstag att tro att samma medicin fungerar överallt

Han berömmer i stället en rad metoder som poliskåren implementerade, som ett särskilt fokus på den sorts brottslighet som skapade mest oro i lokalmiljön, som inbrott, rån och bilstölder. Han poängterade vikten av ett avancerat nytt datasystem för att kartlägga brottslighet, Compstat, som förbättrade polisens möjligheter att fokusera på särskilda områden och han nämnde även den systematiska bekämpningen av gängbrottslighet, som ofta handlade mer om skrivbordsarbete och interna undersökningar än om att ta hårda tag på gatorna. Framför allt betonade Kelling gång på gång ordet community, den lokala gemenskapen. Det avgörande, menade han, är att skapa förtroende för polisen och då kan de inte bete sig på ett sätt som gör att medborgarna är rädda för dem.

– Alla städer har sin egen blandning av orsaker som bidragit till brottsminskningen, så det är ett misstag att tro att samma medicin fungerar överallt, sade Kelling.

Även om expansionen av poliskåren och deras expanderade befogenheter bidrog till att minska brottsligheten blev de humanitära kostnaderna oerhört höga. USA har i dag världens högsta andel av befolkningen i fängelse. Det finns fler kvinnor i fängelse i USA än i alla andra länders fängelser tillsammans. Systematisk diskriminering i rättsväsendet har även inneburit att svarta och latinamerikaner drabbats i oproportionerligt hög grad och ofta dömts till långa straff för lindriga brott.

Haigie hoppade över en tunnelbanespärr – det förändrade hela livet. Foto: Seth Wenig/AP

I Haigies fall vändes hela hans liv upp och ner för att han hoppat över en tunnelbanespärr.

När Haigie greps på tunnelbanestationen i Bronx hade han arbetat ett långt pass på kycklingrestaurangen KFC. Han var på väg till ett annat jobb, där han stod i en gatukorsning i Bronx och delade ut flygblad. Ett par veckor tidigare hade Haigie, enligt hans bror Saibou, varit hos en doktor på Bellevue-sjukhuset på Manhattan, för en psykologisk utvärdering efter ett epileptiskt anfall. Enligt Saibou har brodern symptom som påminner om schizofreni och kan ofta vara mentalt frånvarande i flera timmar. När polisen grep honom ska han ha försökt streta emot, vilket gjorde honom skyldig till ytterligare ett brott.

Jag märkte när vi pratade telefon att hans mentala tillstånd förvärrades

Efter att Haigie skickats till fängelset Rikers Island fick den federala myndigheten ICE (Immigration and Customs Enforcement) som ansvarar för utvisningar i USA, information om hans fall. Haigie hade uppehållstillstånd och bodde lagligt i USA, men den som bryter mot lagen kan ändå riskera att bli utvisad, om brottet är tillräckligt allvarligt. Att planka på tunnelbanan är i vanliga fall inte ett sådant brott. Ingen i Haigies familj trodde heller att det fanns någon risk att han skulle utvisas till Gambia. Men efter att Donald Trump blev president expanderades iCE:s befogenheter och de började genomföra utvisningar även för lindriga brott. Haigie skickades till ett federalt fängelse som sköttes av ICE, i Oakdale, på landsbygden i Louisiana, där en domare förklarade honom skyldig till ”brott av moraliskt förkastlig karaktär”, en särskilt grov kategori som innebär att den skyldige kan bli utvisad.

– Det var en tuff tid. Jag märkte när vi pratade i telefon att hans mentala tillstånd förvärrades, säger hans bror Saibou när vi träffas i New York.

Saibou och hans familj ville inte att deras efternamn skulle stå i den här artikeln. De ville inte heller vara med på bild eftersom den juridiska processen fortfarande pågår.

Haigie hamnade i Banjul, Gambia, efter att han utvisats. Foto: Jason Florio/AP

Strax därpå skickades Haigie till ett nytt ICE-fängelse, i New Jersey. Därifrån blev han, utan att familj och anhöriga fick veta något, placerad på en fängelsebuss som transporterade honom till Newark-flygplatsen, där han sattes på ett plan till Gambia.

– Han blev gripen för ett litet brott. Han borde väl ha fått betala böter. I stället skickades han över Atlanten till ett land där han inte längre känner någon, säger Saibou.

Sociologen Patrick Sharkey skriver i den uppmärksammade boken ”Uneasy peace” att nolltolerans var det dyraste, minst effektiva och socialt grymmaste av alla tänkbara sätt att minska brottslighet.

Folk blev allt mindre oroliga för att bli rånade och allt mer oroliga för att stoppas av polisen

Polisens hårdföra metoder bidrog med åren till att det spreds en utbredd misstänksamhet gentemot poliskåren, i synnerhet i de svarta och latinamerikanska bostadsområden som poliskåren utgav sig för att försöka skydda. Lumumba Bandele, en New York-aktivist som länge kämpat för de reformer som poliskåren i New York genomfört på senare år, hävdade i en intervju med The Guardian att polisens nolltolerans på 1990-talet skapade ”en terrorliknande miljö” i New Yorks svarta bostadsområden.

– När nolltoleransen fick sitt genomslag på 1990-talet var alla överens om att det behövdes fler poliser. Kraven kom ofta från svarta områden. Men efter hand blev metoderna allt mer aggressiva och det väckte brett motstånd. Folk blev allt mindre oroliga för att bli rånade och allt mer oroliga för att stoppas av polisen, säger Nicole Gelinas, på den konservativa tankesmedjan Manhattan Institute, där även George Kelling länge arbetade.

Nolltoleransen fick sitt genomslag på 1990-talet. Foto: Alamy

Den vanligaste kritiken mot nolltoleransen i praktiken är just att den ledde till en allt för aggressiv polisverksamhet, som i synnerhet drabbade etniska minoriteter. Det systematiska polisvåldet mot framför allt svarta amerikaner har orsakat landsomfattande protester i många år. Omkring tusen amerikaner dödas av polisen varje år, en siffra som saknar motstycke i någon välbärgad demokrati.

För två somrar sedan demonstrerade tiotusentals New York-bor vid Times square i protest mot de New York-poliser som dödat Eric Garner, en obeväpnad, 43-årig småbarnspappa vars enda brott var att han sålt cigaretter olagligt på gatan. Den landsomfattande rörelsen Black Lives Matter har bidragit till att sätta politisk press på lokala myndigheter att stoppa det systematiska våldet mot svarta.

Det var ett stort misslyckande att poliskåren blev så aggressiv att de förlorade medborgarnas förtroende

Denna här vågen av aktivism var en bidragande faktor till att New York valde en ny borgmästare, demokraten Bill de Blasio, 2013. Hans kampanj präglades av ett budskap om att just stoppa polisvåld och diskriminering och avsluta många av de mest kontroversiella polismetoderna från de föregående decennierna. Han upphävde exempelvis den kontroversiella metoden stop and frisk, där mestadels unga svarta och latinamerikanska män godtyckligt stoppades och visiterades, ofta våldsamt, av poliser.

– Det var ett stort misslyckande att poliskåren blev så aggressiv att de förlorade medborgarnas förtroende, sade George Kelling i vår intervju.

Bill de Blasio. Foto: Erik Pendzich/TT

George Kelling avled under arbetet med den här artikeln, 83 år gammal. Han ägnade sina sista yrkesverksamma år åt att försöka korrigera de ofta felaktiga bilderna av New Yorks brottsbekämpning som spridits över världen. I vår intervju försvarade han Bill de Blasios beslut att upphäva stop and frisk. Många av borgmästarens konservativa kritiker har kommit med högljudda varningar om att brottsligheten kommer att återvända till New York om nolltoleransen avskaffas. I stället har brottsligheten fortsatt minska. Både 2017 och 2018 slog staden nya rekord i låga mordtal: 290 och 295.

– Det viktigaste nu är att vi återskapar förtroendet för poliskåren, sade Kelling avslutningsvis i vår sista intervju.

Nolltoleransen börjar allt mer betraktas som ett avslutat kapitel i amerikanska storstäder. I New York är det svårt att hitta en seriös kriminolog, sociolog eller politiker som fortfarande förespråkar de gamla, hårdhänta metoderna.

Den viktigaste positiva lärdomen ur de här åren är att brottslighet minskar när invånarna känner att ett område blir omhändertaget

– Broken windows-teorin byggde på att oordning påverkar folks beteenden och deras bild av vad det går att komma undan med, vilket leder till en ond spiral av brott, säger Patrick Sharkey, sociologen på New York University, och fortsätter:

– Det är evidensbaserad forskning. Problemen uppstår när det ska implementeras som sakpolitik. I allt för många amerikanska städer innebar det att polisen började attackera de grupper av folk som de betraktade som oregerliga. Stop and frisk, som var så destruktivt för relationen mellan polisen och invånarna. Den ständiga expansionen av polisens befogenheter bidrog till ett massfängelsesystem som saknar motstycke i den moderna världen. Nu blickar de flesta städerna framåt i stället och tittar mer på vad lokala samfund och invånare kan göra och hur de offentliga miljöerna vårdas och designas. Den viktigaste positiva lärdomen ur de här åren är att brottslighet minskar när invånarna känner att ett område blir omhändertaget, att det investeras resurser i deras hemmiljö. Det räcker ofta med ganska små signaler som gör att lokalbefolkningen får mer omtanke om närmiljön.

Poliser från New York patrullerar i Brooklun under Michael Bloombergs tredje period som borgmästare. Foto: Robert Stolarik/TT

På sitt universitet har Sharkey tagit fram en databas som visar brottsligheten i USA:s storstäder. Där ser vi hur den slående minskningen har skett i princip i samtliga av USA:s 50 största städer sedan början av 1990-talet. Det har fortsatt de senaste åren, trots att poliskårerna har minskat och nolltoleransens metoder ofta avskaffats.

Av de 50 största städerna finns det dock tre undantag: Chicago, S:t Louis och Baltimore.

– Problemet där är att de minskade antalet poliser men inte ersatte dem med något annat. I New York och andra städer som lyckats fortsätta hålla nere brottsligheten så har de satsat resurser på bostadsområden, de har stärkt civilsamhället, investerat i infrastruktur, parker, förbättrat närmiljön, och arbetat med att återbygga förtroendet mellan polisen och lokalbefolkningen, genom konkreta reformer i polisens beteende. De städer som inte gjort detta riskerar att falla tillbaka i ökad brottslighet, säger Sharkey.

Polisen betraktas inte längre som en enbart auktoritär kraft

Han menar att New York lyckats genomföra en omvärdering av polisens roll i en stad.

– Polisen betraktas inte längre som en enbart auktoritär kraft, utan som en integrerad del i bostadsområdena. Det har fått kritik från högern, som är arga för att polisen inte längre har samma befogenheter, men även från vänstern som ofta ser alla poliser som onda, säger Sharkey.

Han räknar upp en lång lista på reformer som gjorts i New York.

– De har slutat med ”Stop and frisk”, de skickar färre i fängelse för småbrott, de har avkriminaliserat marijuana, utökat tjänsterna och resurserna för fångar som återvänder till samhället, ökat resurserna för behandling av beroende och psykiskt sjuka, satsar mer på offentliga utrymmen och fritidsprogram efter skoltid, speciellt i de värst brottsdrabbade områdena. Och samtidigt sker det bättre granskning av polisens beteende, där det finns mer öppenhet och krav på att de måste bära kameror under tjänst, säger han.

Tusentals demonstrerade mot ”Stop and frisk” i New York i juni 2012. Foto: Richard B. Levine/TT

Det politiska stödet för den här utvecklingen verkar tala sitt eget tydliga språk. I New Yorks lokala val har de demokrater som lovat mest omfattande reformer konsekvent vunnit de senaste åren – från unga kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez till borgmästaren Bill de Blasio.

I ett tidens tecken inledde Michael Bloomberg sin presidentkampanj i början av november med att hålla ett tal där han helhjärtat bad om ursäkt för ”Stop and frisk”.

Talet ägde rum i en stor kyrka i ett svart bostadsområde i Brooklyn och Bloomberg vände sig direkt till publiken när han bad om ursäkt.

– Med tiden har jag börjat förstå något jag länge drog mig för att erkänna. Jag hade fel om något viktigt. Jag hade verkligen fel. Jag förstod inte då den verkliga innebörden för visiteringarna på svarta och latinamerikanska bostadsområden. Jag hade fel. Och jag ber om ursäkt, sade Bloomberg.

Michael Bloomberg. Foto: John Locher/AP

Talet var anmärkningsvärt just för att Bloomberg lika helhjärtat försvarade policyn när han avgick som borgmästare 2014, trots forskning som visade hur metoden spridit skräck i svarta och latinamerikanska bostadsområden. 87 procent av de som stoppades av polisen under ”Stop and frisk”-metoden var svarta eller latinamerikaner.

”Det händer i princip aldrig att en politiker ber om ursäkt för en politik som definierade deras tid vid makten”, skrev Shane Goldmacher, som bevakade Bloomberg som borgmästare för New York Times i många år.

Nolltoleransen är med andra ord på väg bort från amerikanska storstäder. I New York handlar debatten snarare om de humanitära kostnaderna för nolltoleransens två decennier. Det är svårt att hitta ens konservativa debattörer som försvarar nolltoleransen här i dag.

Jag tror inte det funkar för Europa att försöka imitera oss

Samtidigt tycks nolltoleransen ha blivit ett slags retorisk genväg för politiker globalt som vill signalera att de tar tuffa tag mot ökad brottslighet. Tidigare i år genomförde Londons liberala borgmästare Sadiq Khan en variant på stop and frisk, trots högljudda protester från aktivister för medborgerliga rättigheter, både till höger och vänster.

– Jag tror inte det funkar för Europa att försöka imitera oss. Vi har olika slags problem. Här är det största problemet nu tillgången till vapen, oavsett om det gäller i Södern eller i Baltimore. Vi behöver omfattande program för att köpa tillbaka vapen, det är ett av de få områden där det skulle behövas just nolltolerans, säger Nicole Gelinas på Manhattan Institute.

Ännu en demostrantion mot ”Stop and frisk” under 2012. Foto: Richard B. Levine/TT

Just när nolltoleransen började försvinna från amerikanska poliskårer gjorde den samtidigt en dundrande comeback i den federala politiken. Donald Trump byggde mycket av sin valkampanj 2016 på att måla upp en bild av ett USA där brottsligheten saknade historiskt motstycke. Han höll alarmistiska tal där han skildrade amerikanska storstäder som ”blodbad”, och framställde i synnerhet de städer där det finns en stor svart befolkning, som Oakland och Baltimore, som värre än krigszoner.

Den medvind som fanns där har helt avtagit nu

I själva verket hade USA präglats av en radikalt minskad brottslighet de senaste decennierna. Men Trump använde dessa lögner som motiv för att stärka poliskårer och väcka nytt liv i nolltoleransen som politisk vision. När han besökte poliskåren i New York uppmanade han dem att ta hårdare tag mot brottslingar, rent fysiskt.

Framför allt proklamerade Trump att ”nolltolerans” nu skulle bli den rådande visionen även för invandringspolitiken. Det innebar att ICE, myndigheten som utvisar invandrare, fick kraftigt utökade befogenheter att utvisa folk även för lindriga brott. Sedan Trump blev president har ICE blivit ”otyglade”, som deras egen chef har uttryckt det.

Trumps tal om nolltolerans är ett stort bakslag för rättsystemet, menar Patrick Sharkey. Foto: Paul Hennessy/TT

Bör vi se Trumps tal om ”nolltolerans” som rasistisk signalpolitik?

– Absolut. Och framför allt ett stort bakslag för reformen av rättssystemet, som hade gjort så stora framsteg under de senaste åren och fått genuint stöd i båda partierna. Den medvind som fanns där har helt avtagit nu, även om det fortsätter på lokal nivå, säger Patrick Sharkey.

Om polisen inte anses legitim kan den inte vara effektiv

Trump-administrationens ”nolltolerans” i invandringspolitiken riskerar nu att leda till ökad brottslighet, menar Patrick Sharkey. Papperslösa och invandrare som ännu inte blivit medborgare kan bli mindre benägna att anmäla brott då de är rädda för att hamna i problem med myndigheterna, eller för att utvisas. Kvinnor som misshandlas i hemmet vågar inte längre anmäla sina män. Småbrott rapporteras inte längre.

– När hela bostadsområden börjar betrakta polisen som ett hot, i stället för en institution som skapar trygghet, då blir det väldigt kontraproduktivt. Det eroderar tilliten i områdena och får allt färre att anmäla brott, eller rapportera potentiella faror till polisen, säger Sharkey.

En av de vanligaste teorierna är att det är nolltoleransen som polisen i New York införde som bidrog till den minskade brottsligheten. Foto: Mary Altaffer/AP

Vad är ditt råd till andra länder, som Sverige, som försöker lära sig av brottsminskningen i amerikanska storstäder?

– Det viktiga är inte hur många poliser det finns, utan hur de beter sig. Om vi utökar polisens närvaro måste vi se till att de skapar trovärdighet, bygger tillit, arbetar direkt med närområdena. Om polisen inte anses legitim kan den inte vara effektiv. Varje metod och beteende som alienerar en grupp medborgare blir därmed kontraproduktiv.

Det är högsommar i New York och rusningstid på Det känns som att hela stadens tio miljoner människor väller in och ut ur tågperrongerna och matvaruhusen samtidigt.

Ovanför oss skiner himlavalvet som är målat i glittrande prakt i korallblått och guld på terminalens innertak.

Det är ett av de allra vackraste rummen i USA, inte bara av estetiska skäl, utan även för att det signalerar själva drömmen om New York som en öppen stad, en plats där vi delar gemensamma intressen och mötesplatser, där hela världen samlas under samma tak, samma himmel. FN-skrapan ligger ett par kvarter bort. På gatan utanför går det att äta mat från Nepal, Hokkaido, Chengdu, Köpenhamn, Toscana och Kentucky. På gångavstånd finns synagogor, hinduiska tempel, moskéer, katolska katedraler och lutheranska kyrkor.

Grand Central Terminal i New York. Foto: Gavin Hellier

Jag ska träffa Haigies bror Saibou en sista gång, vid den gamla klockan mitt i den stora hallen. Han är uppklädd dagen till ära, med slips och skjorta, arbetsuniformen från kycklingrestaurangen där han jobbar lunchpass är nedpackad i en liten ryggsäck.

Vi har bestämt träff för att jag vill höra hur det nu ska gå med Haigie. Det visar sig att Saibou planerar att överklaga utvisningen. Han har hjälp av sympatiskt inställda jurister, människorättsorganisationer och lokalpolitiker i New York, där hela delstaten enats i opposition mot Trumps invandringspolitik.

Vi slår oss ned på en restaurang i en avkrok av terminalen och han börjar genast prata urdu med servitören, som visar sig komma från Pakistan. Jag är förvånad över hur Saibou kunde veta det. Han säger att det bor så många pakistanier i hans område i The Bronx att han lärt några grundläggande fraser på deras språk, genom alla vardagliga interaktioner. Utöver engelska talar han även wolof, hindi och fem andra språk.

– Så blir det lätt när man bor i New York, säger han.

Jag har lämnat hans rum precis som det såg ut när han försvann

Den brutala hanteringen av Haigie har fått Saibou att tvivla på USA som land.

– Trump är det värsta som hänt USA, säger han.

Men han känner fortfarande en viss hoppfullhet inför New York som stad. Han tror att de som förespråkar öppenhet, pluralism och tolerans kommer att vinna på sikt.

Haigies fall har nu överklagats på konstitutionell grund. Under året har organisationer som arbetar för invandrare och papperslösas rättigheter i USA vunnit en rad rättsfall som har slående likheter med Haigies berättelse. I flera fall har de som utvisats kunnat återvända igen. Saibou hoppas att samma sak kan hända med Haigie.

Det skulle innebära att Haigie fick flyga tillbaka till New York och flytta in hos Saibou igen.

Han tar fram mobilen och visar bilder på Haigies sovrum i lägenheten i Bronx.

– Det går inte en dag utan att jag tänker på honom. Jag har lämnat hans rum precis som det såg ut när han försvann.