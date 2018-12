Den 20-årige James Alex Fields Jr befanns skyldig på alla åtalspunkter, den allvarligaste ”first degree murder” (ungefär överlagt mord) och en rad fall av misshandel av olika grader, rapporterar nyhets-tv-kanalen NBC News. Han står även åtalad för en rad hatbrott, fall som kommer att avgöras senare.

I samband med en demonstration i Charlottesville i delstaten Virginia fredagen den 11 augusti 2017, arrangerad av företrädare för vit makt, vit nationalism och andra högerextrema grupper, följde konfrontationer mellan demonstranterna och motdemonstranter.

Strax innan klockan 14 körde James Alex Fields Jr sin bil i riktning mot demonstrationen. Han körde sedan in i en grupp motdemonstranter. Därpå backade han i hög fart bort från platsen.

Han kunde senare gripas av polisen, knappt två kilometer från platsen.

32-åriga Heather Heyer, boende i Charlottesville och en av motdemonstranterna, skadades svårt i Fields attack mot gruppen. Hon avled senare på sjukhus.

Efter att vittnen under en vecka hörts om skeendet under demonstrationen, kom domstolens jury fram till att James Alex Fields Jr avsiktligt kört in i gruppen med sin bil.

Mödrarna till både Fields och Heyer fanns på plats i rättssalen när domen lästes upp. Straff kommer att meddelas senare.

De högerextremas motiv för sin demonstration i Charlottesville var missnöje med att beslut tagits om att flytta en staty av sydstatsgeneralen Robert E Lee.

20-åringen har av en tidigare lärare beskrivits som en elev fascinerad av nazism och Nazitysklands ledare Adolf Hitler.