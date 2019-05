Polischef får sparken efter seriemord på Cypern

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Historien kring mannen som kallas för Cyperns ”första seriemördare” började nystas upp den 14 april. Då hittade polisen kvarlevorna efter en 38-årig filippinska i ett nedlagt, vattenfyllt gruvschakt. Hennes 6-åriga dotter är fortfarande anmäld försvunnen.

När polisen gick igenom kvinnans chatthistorik fann de kopplingar till en 35-årig yrkesmilitär. Mannen greps – och förra veckan erkände han sju mord på sju utländska kvinnor och flickor. Han lämnade då ett handskrivet meddelande där han gav detaljer kring morden. Efter det har ytterligare två kroppar hittats av polis.

Reaktionerna har varit starka och fokuserat på hur gästarbetare behandlas och hur polisen hanterat fall kring försvunna, utländska kvinnor.

På fredagen meddelade president Nicos Anastasiades att landets polischef Zacharias Chrysostomou sparkas.

Presidenten skriver i ett uttalande att om utredningarna kring anmälda försvinnanden skötts korrekt hade ”fruktansvärda brott som chockat Cypern kunnat avstyras”.

Beskedet kommer efter att landets justitieminister Ionas Nicolau avgick under torsdagen. Han sa då att han inte har något ansvar för polisens missar, men att de avspeglar polisens och samhällets värderingar ”som inte är smickrande för någon av oss”.

– Jag har informerat presidenten att jag avgår på grund av det känsliga politiska läget. Presidenten accepterade min avskedsansökan, säger Nicolaou.

Polisen har sagt att de ska utreda de eventuella bristerna i utredningarna, men har också fört fram att politikerna inte godkänt deras rekommendation att låta polisen få tillgång till försvunna personers telefontrafik, mejl och andra personliga uppgifter.

Flera demonstrationer har hållits under de senaste dagarna, och oppositionspartiet har krävt justitieministerns och polischefens avgång. Anhöriga till en av de försvunna kvinnorna har beskrivit hur de upplevde att polisen inte tog fallet på allvar. När kvinnan anmäldes försvunnen fick de höra att hon förmodligen bara hade tagit sig till en annan del av ön.

Totalt fyra kroppar har hittats under de senaste tre veckorna, och ytterligare tre eftersöks, bland annat två flickor, åtta och sex år gamla. Morden ska ha begåtts under de senaste tre åren. Offren är i de flesta fall gästarbetare från olika asiatiska länder som den 35-årige militären ska ha träffat via en dejtingapp. Poliskällor uppger för lokala medier att minst 23 andra kvinnor kan ha mördats av den misstänkte 35-åringen. Brittisk polis bistår just nu cypriotrisk polis i utredningen av morden.