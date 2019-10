Politiker stormade hemligt möte för att stoppa utfrågning

Det var under en utfrågning av en Pentagonanställd, Laura Cooper, i samband med Demokraternas utredning om ett riksrättsåtal mot president Trump som stormningen inträffade.

Cooper arbetar med frågor som rör Ryssland, Ukraina och Euroasien.

Republikanerna lyckades ta sig in i det stängda säkerhetsrummet under Kapitolium och tvingade ordföranden i representanthusets underrättelsekommitté, demokraten Adam Schiff, att lämna rummet tillsammans med Cooper, skriver The Hill.

Republikanerna menar att om man ska rösta om ett kommande riksrättsåtal måste man också få ta del av de vittnesmål som lämnas i ärendet.

Vid utfrågningen deltar även republikaner. En av dem, Chris Stewart, säger till The Hill att han vill se en fortsättning på utfrågningen.

– Vi vill höra vad vittnet säger och det vill också resten av kongressen, säger Stewart.

– Det som pågår kan rymmas inom representanthusets regler, men det är inte det som är frågan. Frågan är om det är en bra idé att försöka dra presidenten inför riksrätt med hjälp av hemliga utfrågningar.