Politisk kris och uppror i Bolivia efter presidentens avgång

Gatorna i huvudstaden La Paz ser ut som ett krig brutit ut. 33 stadsbussar och flera hus har satts i brand av anhängare till Morales socialistparti. En tidningsredaktion vågade inte öppna under måndagen av rädsla att deras anställda skulle bli attackerade. Det finns också uppgifter om att gruvarbetare, knutna till Morales parti, slängt dynamit mot sina motståndare.

Våldsvågen har följts upp av oppositionen som förföljt, hotat och misshandlat Morales anhängare. I ett tal till nationen sa Morales att han avgick för att ”mina kollegor inom socialistpartiet inte ska behöva utstå mer hot, förföljelse och våld”.

Andra menar att Morales avgick för att militären och polisen bytte sida efter att i nästan 14 år stått vid hans sida. När Morales inte längre kunde använda sig av säkerhetsapparaten gav han upp.

Evo Morales avgick som president Foto: AFP

Morales anklagar i sin tur den högerradikala oppositionsledaren Luis Fernando Camacho för att ligga bakom oroligheterna. Camacho kommer från den vita överklassen i Santa Cruz, Bolivias ekonomiska motor, och kallar sig ”El Macho”, machomannen. Han har hotat att ställa Morales och hans ministrar inför rätta. Camacho menar att Morales är skyldig till de dödsoffer som skördats i oroligheterna sedan presidentvalet för några veckor sedan.

Det som förvärrar situationen är att Camachos anhängare utnyttjat oroligheterna för att attackera ursprungsbefolkningen som är i majoritet i landet. Under Morales nästan 14 år vid makten lyfte han fram ursprungsbefolkningen och gav dem makt.

Det gillades inte av Camachos anhängare som till största delen finns på låglandet i Bolivia. Det gör att Bolivia återigen är ett delat land. I Anderna bor ursprungsbefolkningen som står på Morales sida och på låglandet röstar många på Camacho.

Oppositionsledaren Luis Fernando Camacho. Foto: Aizar Raldes/AFP

Evo Morales avgång har följts av hans vice president och av talmannen i kongressen. Det gör att senatens vice ordförande Jeanine Añez, som tillhör oppositionen, väntas ta över makten i landet. Hennes uppgift blir att inom 90 dagar utlysa nyval för att lugna stämningen. Problemet för henne är att över huvud taget ta sig till kongressbyggnaden.

Morales anhängare har ockuperat torget och polisen måste rensa torget från demonstranter innan kongressen kan samlas för att svära in henne som interimspresident.

Det är också osäkert om hon kommer att sväras in. Morales parti har majoritet i kongressen och kan mycket väl sätta sig på tvären. Det gör att oroligheterna lär fortsätta i Bolivia.

Ännu mer oro skapas av att Bolivias polischef i all hast avgick under måndagen. Han anklagas av Morales anhängare för att inte ha beordrat polisen att gripa in när oppositionella gick till attack.

Oroligheterna i Bolivia startade under presidentvalet den 20 oktober. När det såg ut som om Morales inte skulle vinna i första omgången avslutades rösträkningen utan förklaringar.

När rösträkningen återupptogs 24 timmar senare hade resultatet manipulerats och Morales utsågs till vinnare. Manipulationen av rösterna har bekräftats av oberoende valobservatörer från EU och OAS, Amerikanska staternas organisation, som underkänt valet.

Tre av medlemmarna i valdomstolen har arresterats och ska vittna om hur manipulationen av rösterna gick till. En arresteringsorder för ytterligare tre medlemmar har utfärdats. 20 regeringsmedlemmar har tagit sin tillflykt till Mexikos ambassad i Bolivia och en annan minister har flytt till Argentinas ambassad.

