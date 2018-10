Politiskt fenomen vill stjäla senatsplats – som Trumps motsats

Bakom scenen på en stor sportarena i McAllen, Texas, studsar Beto O’Rourke runt och kramar om musiker från en mariachiorkester. Först hälsar han på tre kvinnor med stora matchande rosetter i håret och traditionell mexikansk klädsel. Sedan får han förfrågningar om att ta selfie-bilder med unga anhängare och journalister, medan hans kampanjstrateger ser till att en gammal punkmusiker på besök får en kort pratstund med kandidaten.

Demokraten Beto O’Rourke har blivit ett nationellt fenomen genom att utmana den etablerade republikanen Ted Cruz i en av USA:s mest konservativa delstater. Hans förhoppning är att Texas håller på att förändras. Om det visar sig att han har rätt kan det få omfattande konsekvenser för amerikansk politik de kommande decennierna.

– Beto är motsatsen till Trump. Empatisk, pragmatisk, ärlig och jordnära. USA är på väg ut för en högerextrem avgrund, men Beto kan få oss tillbaka på rätt kurs igen, säger Joe Aleman, en bilförsäljare från McAllen som nu arbetar för O’Rourkes kampanj på kvällar och helger.

Han står utanför sportarenan där Beto O’Rourke ska tala samma kväll och delar frenetiskt ut flygblad till alla som passerar förbi. Han ropar till de redan övertygade Beto-anhängarna:

– Förtidsröstandet börjar på måndag! Ta med dig minst tio kompisar till vallokalen! Om du inte har tio kompisar, gå till Snapchat och hitta nya vänner och ta med dem!

Staden McAllen ligger precis vid gränsen till Mexiko i Texas sydöstra hörn. Omkring 5.000 personer har kommit för att se Beto O’Rourke den här kvällen och ett öronbedövande jubel fyller lokalen när han kliver ut i strålkastarljuset. Han har en pojkaktig, otålig energi på scenen, där han liksom guppar omkring och gestikulerar vilt med armarna, med ett kroppsspråk som påminner om att han spelade i ett punkband i ungdomen. Publiken, som så gott som uteslutande är latinamerikaner, jublar högt när O’Rourke lovar att ställa sig på tvären mot Donald Trumps kontroversiella invandringspolitik.

– Inget barn ska någonsin slitas från sina föräldrar vid gränsen igen. Inga barn ska behöva oroa sig för att bli utvisade när de bott i USA hela sina liv, säger han.

I publiken tåras ögonen på Maria Sanchez, en av de unga Beto-anhängarna som står allra längst fram vid scenen, halvt böjd över kravallstaketet. Tillsammans med de unga anhängarna omkring henne börjar hon ropa: “Beto! Beto! Beto!”

När DN träffar Beto O’Rourke bakom scenen efter uppträdandet är han svettig i pannan och märkbart uppspelt av entusiasmen från det unga publikhavet. Men ingen demokrat har vunnit ett delstatsomfattande val i Texas sedan 1994. Räcker den här entusiasmen verkligen för att vinna i en av USA:s mest konservativa delstater?

– Min kampanj är annorlunda. Jag kandiderar för att representera alla. Just nu är vi här i Rio Grande Valley, en väldigt demokratisk del av Texas. Men jag reser även till norra Texas och västra Texas, de mest republikanska delarna, för jag vill att alla ska veta att jag representerar dem, lyssnar på dem och arbetar för att uppnå målen de strävar efter, säger Beto O’Rourke till DN.

Med jämna mellanrum dyker det upp demokrater som tror att de har en chans att vinna i det djupt konservativa Texas. Oftast går det sådär. Men Beto O’Rourkes kampanj för att ersätta Ted Cruz i senaten, i valet som äger rum den 6 november, har väckt uppmärksamhet över hela USA.

Under sommaren och hösten har han outtröttligt rest runt delstaten och talat inför jublande folkhav som för tankarna till presidentkampanjer. Han har besökt 226 av Texas 254 valkretsar, ofta i de mest konservativa avkrokarna där han försökt övertyga republikaner som känner sig besvikna på Trump, eller är skeptiska till senatorn Ted Cruz, en ovanligt impopulär republikan i Texas. Trots att O’Rourke inte tar emot pengar från företag och stora organisationer har han lyckats slå alla tidigare rekord för kampanjinsamling här, tack vare ett omfattande nätverk av gräsrotsorganisationer.

– Han påminner mig om demokrater från 1960-talet, som Kennedybröderna. Han har väckt så många unga väljare i Texas ur apati och uppgivenhet, säger Basilio Sanchez, en erfaren lokalpolitiker från södra Texas, i cowboyhatt och bred mustasch.

Här i Rio Grande Valley, ett pärlband av medelstora städer längs den mexikanska gränsen, har nästan alla invånare släktingar från Mexiko. Spanska talas betydligt oftare än engelska och omkring nio av tio invånare är latinamerikaner. Längs gräsmattorna syns kampanjskyltar på spanska med texten: “Är du demokrat eller idiot?”

I stora delar av Texas är det politiska klimatet dock det omvända. I Ted Cruz reklamfilmer om O’Rourke framställs han som en vänsterradikal skattehöjare som vill krossa oljeindustrin. Även statsvetare och politiska strateger i delstaten påpekar att O’Rourke kan få problem att mobilisera tillräckligt många latinamerikaner för att ha en chans mot Cruz.

Hans kampanj kombinerar en populistisk retorik med en mestadels progressiv politisk plattform, där han bland annat förespråkar kraftigt höjda löner, hårdare vapenlagar, regleringar av oljeindustrin, en mer generös invandringspolitik och en sjukvårdspolitik som garanterar vård åt alla. Han gillar att använda ett gammalt politiskt talesätt från Texas:

– Det enda du hittar i mitten av vägen är döda bältdjur.

Men i andra frågor ställer han sig just i mitten. Ted Cruz attackerar honom ofta för att vilja ha “öppna gränser”, men själv säger han att han förespråkar en gradvis justering av invandringspolitiken, som inte skiljer sig markant från det många republikaner föreslog innan Trump tog över partiet.

I hans kampanjstab verkar strategerna medvetna om att Texas fortfarande är en tuff politisk miljö för en progressiv demokrat och de betonar i stället gärna hans kompromissvilja och pragmatism.

När dagstidningen Houston Chronicles ledarsida gav sitt officiella stöd till O’Rourke i veckan, efter att tidigare ha stått bakom Ted Cruz, lyfte de fram just hans kompromissvillighet. “Föreställ er hur uppfriskande det vore med en amerikansk senator som inte bara kan sakfrågorna utan respekterar sina motståndare och sträcker ut en hand till de som inte håller med”, skrev tidningen.

Frågan är om det räcker för att vinna i Texas, en delstat där invånarna inte alltid utmärker sig för lågmäldhet och pragmatism. Ibland för O’Rourkes idealistiska, välartade kampanj tankarna till Michelle Obamas löfte inför presidentvalet 2016: “when they go low, we go high”. Om Trump betedde sig oanständigt så skulle demokraterna svara med värdighet. Denna strategi har haft blandade resultat.

För många av Beto O’Rourkes anhängare i McAllen låter hans diplomatiska budskap som ett eko från Barack Obamas valkampanjer, som ofta präglades av berättelser om ett USA där konservativa och liberala kan komma överens. Joe Aleman är en av många på sportarenan i McAllen som hoppas att Betos kampanj är en förberedelse för framtida presidentval.

– Oavsett hur det går i det här valet så har Beto visat att demokraterna kan vinna i Texas. Att det inte är omöjligt. Och om han skulle förlora så kommer jag bara att ta den här Beto-tröjan och skriva dit “2020” längst ner. Jag tror att han kommer ställa upp i presidentvalet en vacker dag, säger Joe Aleman.

Mellanårsvalet i USA 2018: Allt du behöver veta Fakta.Beto O’Rourke Född 1972 i El Paso, Texas. Namnet “Beto” är ett vanligt smeknamn i Texas för män som heter Robert eller Alberto. Utbildad på Columbia University i New York. Från en välbärgad familj där pappa var domare och mamma ägde ett exklusivt möbelvaruhus. Startade 1999 ett mjukvaruföretag i El Paso, som nu drivs av hans fru Amy Sanders O’Rourke. Lokalpolitiker i El Paso 2005-2011 och valdes 2012 till ledamot i representanthuset. Kandiderar nu till senaten där han utmanar republikanen Ted Cruz, som har en knapp ledning i opinionsmätningar.