Portugals låga dödstal sticker ut i södra Europa

Spanien hade då i en månad haft konstaterade fall av covid-19, medan Portugal fick sitt först konstaterade fall den 2 mars.

Myndigheterna i Madrid tillät ändå att över 100 000 personer samlades för att demonstrera, medan myndigheterna i Lissabon förbjöd alla folksamlingar.

Veckan efter stängde Portugal alla skolor och införde utegångsförbud, trots att landet då endast hade 245 konstaterade fall av covid-19. Spanien hade 2 140 konstaterade smittade när deras myndigheter införde liknande åtgärder.

Sex veckor senare har Spanien rapporterat 429 döda per en miljon invånare, medan grannlandet Portugal redovisar 67 döda per en miljon invånare.

Portugals regering förtjänar beröm, menar den spanske läkaren Rodríguez Artalejo.

– De agerade effektivt och samtidigt som oss, men när deras epidemi ännu inte var så utbredd, säger han till New York Times.

Det som också gör att de låga rapporterade dödstalen i Portugal sticker ut är att landet är det EU-land, förutom Grekland och Italien, med flest antal åttioåringar per invånare. Portugal har också det lägsta antalet intensivvårdsplatser inom EU – 4,2 intensivvårdsplatser per 100 000 invånare medan grannlandet Spanien har över nio intensivvårdsplatser per invånare.

Sjukvårdsanställda applåderar åt polis och brandmän som i sin tur paraderar för att hedra sjukvårdspersonal i Lissabon. Foto: Armando Franca/AP

– Med tanke på vår undermåliga sjukvård borde vi vara värre än Spanien och Italien, säger smittskyddsläkaren Ricardo Baptista Leite, riksdagsledamot för det oppositionella högerpartiet PSD till webbtidningen Politico.

Han menar att Portugals invånare visat en enastående solidaritet.

– Det portugisiska folket förstod att om vi ville överleva detta så skulle vi behöva vara bättre än andra på att pressa ned kurvan genom att förlänga den, säger han.

Portugals premiärminister António Costa, som tillhör socialistpartiet PS, hyllas för att han även ändrat reglerna för flyktingar och snabbat på processen att få uppehållstillstånd så att asylsökande kan ta del av landets sjukvård och socialförsäkringssystem.

Portugals premiärminister Antonio Costa. Foto: Armando Franca/AP

Han har även benådat 10 procent av landets interner för att minska smittspridningen på landets fängelser. Att Costa hittills lyckats undvika det coronakaos som råder i grannländerna gör honom till en av Europas populäraste vänsterledare just nu.

– Jag tycker att han är en ansvarsfull och mänsklig politiker som oroar sig på riktigt, säger den portugisiska skådespelerskan Elsa Maurício Childs till DN.

Det som också hjälpt till att minska smittspridningen, menar hon, är att den portugisiska befolkningen ställt upp och litat på vad myndigheterna sagt. Enda undantaget från utegångsförbudet är hundägare som får rasta sina hundar max två kilometer från hemmet och motionärer som tillåts vara utomhus högst en gång om dagen.

– Jag har två hundar och går ut minst en gång om dagen i Lissabon för att rasta dem. Nästan ingen annan är ute. De flesta accepterar karantänen, säger hon.

Att grannlandet Spanien i nuläget har rapporterat över sex gånger så många dödsfall per invånare som Portugal tror hon beror på att de spanska myndigheterna dröjde med att införa restriktioner och att få följde dem.

– Den spanska kulturen är annorlunda. De är mycket mer sociala än vi och umgås hela tiden, säger Elsa Maurício Childs.