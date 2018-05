Premiärminister al-Abadi till DN: ”Vi har krossat terroristerna”

Gatorna i Bagdad är nästan helt tomma. Under 24 timmar råder det utegångsförbud för biltrafik och de få bilar som rör sig runt om i staden har särskilda tillstånd.

DN är tidigt på lördagsmorgonen vid en av vallokalerna i centrala Bagdad. Ett fåtal personer är på plats för att rösta när en grupp livvakter kommer in och kontrollerar området.

Premiärminister Haider al-Abadi är på väg för att rösta med sin fru. Varsamt registrerar han sitt namn och lägger sin röstlapp i lådan. I ett rum vid sidan om röstar hans fru.

Efteråt får Dagens Nyheter som enda internationella medieföretag en intervju med al-Abadi som blev premiärminister 2014 efter att IS tog kontroll över stora delar av Irak och premiärminister Nuri al-Maliki avgick. Lördagens parlamentsval är det första valet efter att IS besegrats och bara spillror av terrorgruppen återstår runt om i landet. Många har trots allt känt stor oro inför valet eftersom IS har hotat såväl vallokaler som de som röstar.

Premiärminister Haider al-Abadi intervjuas av DN:s Terese Cristiansson. Foto: Lotta Härdelin

Men premiärminister Haider al-Abadi säger att säkerheten är bra runt om i landet.

– Det är mycket mycket säkert, vi har krossat terroristerna. Det finns vilande celler kvar men vi följer dem och avväpnar dem. Irakisk militär gör sitt jobb för att rensa upp.

Under lördagsmorgonen har det rapporterats om oroligheter runt om i landet där IS har attackerat poliskontroller och vallokaler, bland annat runt städerna Kirkuk och Tikrit där IS haft stark närvaro. Men al-Abadi hävdar att detta inte är ett stort problem.

– Det har alltid varit kriminella aktiviteter och ensamma terrorister som försöker förstöra val, de har inte lyckats förut och kommer inte lyckas i dag.

Lördagens val är ett vägskäl för Irak. Landet måste hantera den ekonomiska krisen, arbetslösheten och säkerhetsproblemen snabbt. Annars finns hög risk för att Irak återfaller till inbördeskrig.

– Detta val är viktigt eftersom det kommer bestämma Iraks framtid och jag hoppas många ger sig ut i dag för att avgöra vår framtid, säger premiärminister Haider al-Abadi.