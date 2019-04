Presidentkandidaten Kamala Harris vill återställa lag och ordning

Sedan presidentvalet 2016 verkar alla demokrater ha blivit politiska strateger på fritiden. I den långa kön utanför en kyrka i Portsmouth, New Hampshire, där senatorn Kamala Harris första kampanjevenemang äger rum, pågår högljudda diskussioner om taktiska överväganden inför nästa val.

Det viktigaste, säger nästan alla, är att utse en kandidat som kan besegra Trump. Många verkar redo att rösta med hjärnan snarare än med hjärtat i primärvalet.

– Jag var stenhårt för Bernie Sanders i förra valet. Men nu tror jag det blir bäst med Kamala Harris, så länge hon har en progressiv vicepresident, säger Kim Farrell, en lärare i New Hampshire.

Harris lyckas få en stående ovation när hon talar om vikten av strängare vapenlagar. Foto: Keiko Hiromi/TT

– Den jag helst av allt skulle vilja ha som president är Elizabeth Warren. Men hon är samtidigt den jag minst av allt vill ha som presidentkandidat, för jag tror inte att hon kan vinna, säger Stephen Peters, en it-entreprenör från grannstaden Newington.

I stället säger Peters att han tänker rösta på Kamala Harris, eller möjligen Joe Biden.

I ett historiskt brett startfält där 20 etablerade demokrater redan påbörjat sina kampanjer försöker senatorn Kamala Harris sticka ut. Hon har tidigare haft ett av USA:s tyngsta juridiska ämbeten, som attorney general i Kalifornien, motsvarande en justitieminister för delstaten. I flera år har hon varit omnämnd som en potentiell framtida president för Demokraterna.

Hon talar gärna om sin egen uppväxt, med en pappa från Jamaica och mamma från Indien, men fokuserar framför allt på sin juridiska erfarenhet. Kampanjen återkommer ständigt till slagorden ”truth and justice”, sanning och rättvisa. När vi träffas kort efter kampanjevenemanget i Portsmouth är hon lätt uppjagad efter den entusiastiska responsen från publiken. Jag frågar henne varför hon tror att hon kan vinna mot Trump.

– Jag var åklagare i många år och det här är en tid då USA behöver återupprätta sanning och rättvisa. Det här är en tid då vi amerikaner tittar oss själva i spegeln och frågar om det här verkligen är vårt land. Svaret är att vi är bättre än så här, säger hon till DN.

Hon är en av många demokrater som hoppas att Donald Trumps tid som president ska bli en parentes i amerikansk historia, snarare än början på en ny högerpopulistisk era.

I Portsmouth är det många som säger att de upptäckte Harris under förhöret av Brett Kavanaugh, inför tillsättningen till Högsta domstolen. Harris hårda men sakliga frågor till Kavanaugh stärkte hennes varumärke som en tuff åklagare.

– Många andra spelar tuffa mot Trump, men Harris erfarenhet som åklagare ger henne mer trovärdighet när det gäller konkreta lösningar. Jag hoppas hon kan göra en fullkomlig reträtt av allt Trump åstadkommit, när det gäller invandringspolitik, klimatpolitik, utrikespolitik, transrättigheter, säger Ryan Dean, som har på sig en regnbågsmönstrad Kamala Harris-keps och redan beskriver sig som en hängiven anhängare.

Kärnan i Harris attraktionskraft bland demokraterna verkar vara just hennes juridiska erfarenhet. Många här hoppas att hon ska sätta stopp för en president som de flesta demokrater ser som ett hot mot rättsstaten.

”Det här är en tid då USA behöver återupprätta sanning och rättvisa”, säger Kamala Harris. Foto: Keiko Hiromi/TT

Diane Benson, en tidigare federal åklagare, sitter längst fram när Harris talar i Portsmouth.

– För mig är det viktigaste att vi får en demokrat som president som kan tillsätta nya domare till Högsta domstolen. Det är den fråga som kommer att få mest långvariga konsekvenser i det här presidentvalet. Där finns det ingen jag respekterar mer än Harris, säger hon.

Samtidigt är det just Harris bakgrund som åklagare som får kritik från partiets allt mer energiska vänsterflank. Flera inflytelserika röster i exempelvis Black Lives Matter-rörelsen har ifrågasatt hennes roll i ett rättsystem de ser som djupt diskriminerande mot i synnerhet etniska minoriteter. Hon har exempelvis försvarat dödsstraffet.

Harris kampanj påminner i ett tidigt skede om Hillary Clintons valkampanj, där hon också kämpade med att framställa sig som progressiv trots en bakgrund i demokraternas mittfåra. Harris har, precis som Clinton, stöd från en bred koalition av Demokraternas mest pålitliga kärnväljare och organisationer, men har ännu inte samma fanatiska anhängare som exempelvis Bernie Sanders.

Under kampanjtalet i New Hampshire fastnar hon emellanåt i juridisk jargong, men det är tydligt att hon inger en djup respekt bland publiken. New Hampshire är en egensinnig delstat, där Demokraterna ofta förespråkar frihetliga värderingar och försvarar exempelvis vapenrättigheter och friskolor.

Men Harris lyckas få en stående ovation när hon talar om vikten av strängare vapenlagar. Hon avslutar sitt tal med en vädjan om enighet i ett USA där politiken präglas av polarisering och ilska.

– När vi ligger vakna tre på natten och grubblar över problemen i våra liv, vad är det vi tänker på då? Inte att vi är republikaner eller demokrater. Vi oroar oss över hur vi ska kunna betala sjukhusräkningarna. Vi oroar oss över om våra barn är trygga i sin skolmiljö. Vi oroar oss över vår släkting som är beroende av opioider. Fråga en amerikan var som helst i landet och de oroar sig för ungefär samma saker, säger Harris.

