Prins Andrew drar sig tillbaka efter Epsteinkritiken

Det uppger flera nyhetsbyråer på onsdagseftermiddagen. Enligt BBC väljer prinsen att stiga åt sidan sedan hans kontakter med Epstein blivit en ”större störning” för den kungliga familjen. Beslutet har godkänts av drottning Elizabeth, skriver The Guardian.

Enligt tidningen har prinsen också sagt sig villig att samarbeta med polisen när det gäller utredningen av Jeffrey Epstein. Epstein tog sitt liv i en cell den 10 augusti.

Prinsen skriver också att han fortsätter att beklaga det dåliga omdöme han visat genom att träffa Epstein:

”Hans självmord har lämnat många frågor obesvarade, särskilt för hans offer, och jag känner djup sympati för alla som har påverkats och som vill ha någon form av avslut.”

59-årige prins Andrew är son till Storbritanniens drottning Elizabeth II och prins Philip. Flera välgörenhetsorganisationer där prinsen varit engagerad har tidigare brutit alla band med prinsen. Nu senast brittiska BT.

Prinsen framträdde i en större intervju för brittiska BBC i helgen. Där kallade han sin vänskap och sina möten med Epstein för ”ett svek av honom” – gentemot de sina.

Prins Andrew bodde hemma hos Jeffrey Epstein i New York under en period 2010. Prins Andrew och Jeffrey Epstein fotograferades under en promenad i Central Park i New York det året. Detta två år efter det att Epstein fällts för sexövergrepp mot en minderårig.

Prinsen försvarade i BBC-intervjun sina kontakter med Epstein med att han behövde dem för kunna förbereda sig inför sin roll som Storbritanniens speciella handelsrepresentant.

Prins Andrew har också fotograferats tillsammans med en då 17-årig flicka som sedan har gått ut och anklagat honom för att tvingat till sig sex med henne, skriver BBC. Prinsen själv har förnekat anklagelsen.

The Times har också kunnat visa att prinsens påstående om att han träffade Jeffrey Epstein för första gången 1999 inte stämmer. Enligt ett brev möttes de två redan i början av 1990-talet.

