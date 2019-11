Prins Andrew om vänskapen med Epstein: Inte lämpligt för en medlem av den kungliga familjen

Prinsen svarar nu på frågor om sina kontakter med Epstein, finansmannen som i augusti tog sitt liv i häkte i New York, i en intervju för BBC. Hertigen av York säger att hans vistelse hos Jeffrey Epstein ”inte var lämplig för en medlem av den kungliga familjen”.

Prinsen har ansatts med frågor under flera månader om sin koppling till Epstein, den sexbrottsdömde amerikanen som vid 66 års ålder begick självmord kort innan han på nytt skulle svara i domstol på anklagelser om sexbrott, denna gång beskrivna som sexhandel.

Bilder har publicerats där prins Andrew och Jeffrey Epstein samtalar under en promenad i Central Park i New York 2010. Då hade endast två år passerat sedan hans värd i New York fällts för sexövergrepp mot en minderårig.

Intervjun sänds på lördag i tv-kanalen BBC Two, med start klockan 21 brittisk tid.

