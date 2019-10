Prins Harry anklagar tidningar för telefonhackning – vidtar rättsliga åtgärder

I veckan blev det känt att brittiske prinsens hustru Meghan, hertiginnan av Sussex, stämmer Mail on Sunday sedan tidningen publicerat ett handskrivet brev hon skickat till sin far. Hon hävdar att tidningen missbrukat privat information och brutit mot upphovsrättslagen.

Tidigare har prinsen gått till hård attack mot brittiska tabloider, för hur de rapporterat om Meghan Markle, och hävdar att de fört en hänsynslös kampanj mot henne.

Nu har det kommit fram att prinsen, bara några dagar innan Meghans stämning, själv vidtog rättsliga åtgärder mot ägarna till The Sun, The Daily Mirror och bolaget News Group bakom numera nedlagda tidningen News of the World. Prinsen har lämnat in handlingar till domstol där han anklagar tidningarna för att ha kommit över röstbrevlådemeddelanden på ett olagligt sätt, genom telefonhackning.

Uppgifterna om rättsliga åtgärder bekräftas av Buckingham Palace, som dock inte går in på några detaljer, uppger The Guardian.

Enligt BBC:s hovreporter kan anklagelserna ha att göra med telefonhackningsskandalen i början av 2000-talet, uppger BBC.

News of the World lades ned efter att det blev känt att reportrar hackat sig in i kända personers röstbrevlådor. En av de drabbade var prins Harrys bror, prins Williams.

