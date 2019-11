Forskare: Planerna för fossila bränslen går åt helt fel håll

Fakta. Rapporten

Rapporten har producerats av ett flertal ledande forskningsorganisationer, däribland Stockholm Environment Institute (SEI), International Institute for Sustainable Development, Overseas Development Institute, CICERO Center for International Climate and Environmental Research, Climate Analytics och UNEP. Över femtio forskare, från en rad olika universitet och forskningsorganisationer, har bidragit till analysen och granskningen.

Rapporten har granskat och beräknat produktionen av fossila bränslen i tio nyckelländer. Sju av världens största bränsleproducenter, Kina, USA, Ryssland, Indien, Australien, Indonesien och Kanada. Samt tre producenter som har annonserat höga klimatambitioner; Tyskland, Norge och Storbritannien.