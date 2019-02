Professor: Risk för att konflikten i Kashmir trappas upp

Hur allvarlig bedömer du att situationen i Kashmir är?

– Efter att Indien igår påstod att de gjort ett anfall mot ett känt tillhåll för extremister i Pakistan trodde man att det skulle bli någon sorts avrundning på konflikten. Men så kom nyheterna i morse om att Pakistan har skjutit ner två flyg, varav ett kraschade på pakistanskt kontrollerat territorium och ett på indiskt. Då har vi en upptrappning som går utöver det mesta vi har sett i det här området.

– Egentligen ligger det både i Indiens och Pakistans intresse att det här inte trappas upp mera. Båda har ju kärnvapen och det är en stor risk man tar när man börjar gå över varandras gränser och kränker luftterritoriet.

Hur ser du på risken att konflikten trappas upp ytterligare?

– Vi måste tyvärr förvänta oss att det här blir värre. Hur det slutar kan man bara spekulera i. Det luriga är att båda nationerna företräds av ledare som rationellt sett har ett intresse av att det här inte sprider sig. Men när man skickar upp stridsflyg som går över gränsen så får konflikten sin egen dynamik.

På vilken sida står stormakterna i den här konflikten?

– Kina verkar för pakistanska intressen. USA försöker backa upp både Indien och Pakistan. Tidigare har USA i omgångar ställt sig bakom Pakistan, beroende på vad som har hänt i Afghanistan. Men sedan Clintondaminstrationen har amerikanerna byggt närmare relationer till Indien. Indien håller också på att bli isolerade på grund av de nya sidenvägarna som Kina bygger i Pakistan. Då tvingas de förlita sig mer och mer på stöd från USA. Så vi har fyra stater med kärnvapen som direkt eller indirekt påverkas av den här konflikten.

Det här är en julafton för trollfabriker

Pakistan och Indien ger olika versioner om vad som har hänt, exempelvis förnekar Pakistan att Indien ska ha bombat ett träningsläger för militanta islamister och att 300 dog, vem ska man tro på?

– Just nu kan man inte tro på någon. Det här är en julafton för trollfabriker och det kommer oerhört mycket desinformation. Man får triangulera, om båda sidor är överens om att något har hänt då har det troligtvis hänt.

Vilken roll spelar det att Indien går till val i vår?

– Det är en väldigt avgörande faktor. Inför ett val hettas stämningarna upp. Nu har det blivit nästan nationalistisk yra i Indien, man ska minsann visa var skåpet ska stå och att man inte tolererar några överträdelser från Pakistan. Det här är något som hindunationalisterna kommer att utnyttja i valet.

Vad kan få konflikten att lugna ner sig?

– Tittar man tillbaka till tidigare dramatiska upptrappningar i Kashmirkonflikten, till exempal Kargilkriget 1999, så har det krävts att en stormakt går in. Det är nog det som krävs nu med, att Kina och USA samtalar med varandra och tillsammans går in och sätter ner foten. Kina kan ställa ultimatum till Pakistan om att de ställer in satsningar och lån till nya Sidenvägen om landet fortsätter att skicka flyg över gränsen. USA kan säga till Indien att om de fortsätter med gränsöverträdlser kommer man dra in vapenexporten till landet.

