Protester efter Saudiarabiens massavrättningar – ung USA-stipendiat halshöggs

Mujtaba al-Sweikat, 17, hade antagits vid Western Michigan-universitetet i Kalamazoo, Michigan där han under vårterminen 2013 skulle läsa engelska och förberedande kurser i företagsekonomi. Strax före julhelgen år 2012 var väskorna packade och biljetten köpt. Mujtaba al-Sweikat befann sig på Kung Fahds internationella flygplats i Dammam i östra Saudiarabien, redo att borda planet till USA.

Men sjuttonåringen kom aldrig iväg. Han greps av beväpnade säkerhetsmän mitt framför ögonen på sin familj, handfängslades och fördes till häkte. I tisdags kom meddelandet att Mujtaba al-Sweikat halshuggits, efter att ha suttit inspärrad sex år och fyra månader i ett fängelse i Saudiarabiens huvudstad Riyad.

Mujtaba al-Sweikat anklagades för att ha planerat och genomfört regimfientliga protester i samband med den så kallade arabiska våren 2011. De saudiska myndigheterna genomförde massavrättningen trots ansenlig internationell kritik.

Lärare och elever vid Western Michigan-universitetet som länge engagerat sig för Mujtaba al-Sweikats sak var förtvivlade och upprörda när dödsbeskedet kom.

”Saudiarabiens halshuggning av en ung student är ett uppenbart brott mot internationell rätt och mot grundläggande mänskliga värderingar (...) Under kronprins Mohammed bin Salmans ledarskap har Saudiarabien förvandlats till en av världshistoriens brutalaste regimer”, säger skolans lärarfack i ett uttalande, där man också uppmanar USA:s regering att fördöma avrättningarna.

Mujtaba al-Sweikat var en av 37 personer som alla avrättades den 23 april, på sex olika platser i Saudiarabien. Deras anhöriga fick inte veta något i förväg. 14 av de avrättade var dömda för brott relaterade till demonstrationer under 2011 i Östra provinsen, andra anklagades för spioneri för Irans räkning.

De flesta av de avrättade tillhörde Saudiarabiens shiamuslimska minoritet. Flertalet av Saudiarabiens drygt 33 miljoner invånare är sunnimuslimer. Den saudiska statsreligionen är wahhabism, en mycket konservativ gren av sunniislam.

Men mellan 10 och 20 procent av den saudiska befolkningen är shiamuslimer. De anser sig utestängda från högre offentliga ämbeten, har svårt att få utbildningsplatser och betraktas av många sunniter som avfällingar.

Mujtaba al-Sweikats familj är shiamuslimer och han växte upp i Qatif i Östra provinsen, en av Saudiarabiens tretton regioner och den där shiiterna har starkast fäste.

Demonstrationerna som svepte över Nordafrika och Mellanöstern år 2011 nådde också Saudiarabien. I Östra provinsen spreds uppmaningar om gatuprotester via sociala medier. Trots massiv närvaro av polis och militär, och trots att demonstrationer är strängt förbjudna i Saudiarabien, vågade sig ganska många saudier ut på gatorna. Mujtaba al-Sweikat var en av dem.

Myndigheterna anklagade shiamuslimer för att utnyttja folkresningen till att försöka störta det saudiska kungahuset. De mestadels unga demonstranterna hävdade å sin sida att protesterna var helt och hållet inriktade på social rättvisa och ökat folkligt inflytande.

Mujtaba al-Sweikats mamma säger i en intervju med Financial Times att hennes son var en ”aktiv samhällsmedborgare” men absolut inte någon våldsam omstörtare. Hans största intresse var handboll.

– Mujtaba deltog i demonstrationerna utifrån sin mänskliga övertygelse. Han avskydde vapen och våld, säger Umm Mujtaba.

Inte desto mindre konfronterades Mujtaba al-Sweikat med en lång lista anklagelser: olydnad mot kungen, attack mot säkerhetsstyrkor och civila, vandalisering av offentlig egendom, uppvigling och medlemskap i terroristorganisation.

Enligt den brittiska människorättsorganisationen Reprieve, som fokuserar på dödsdömda politiska fångar, utsattes Mujtaba al-Sweikat för svår misshandel under sin fängelsevistelse. Han blev ”allvarligt slagen” med tillhyggen över hela kroppen, bland annat under fotsulorna. Hans bekännelser ska ha framkommit under tortyr.

I juni 2016 dömdes al-Sweikat till döden. Han hade då tillbringat tre och ett halvt år i Haerfängelset utanför Riyad. FN:s människorättskommission vädjade flera gånger till de saudiska myndigheterna att inte verkställa dödsstraffet.

Men förgäves. Mujtaba al-Sweikats död offentliggjordes den 23 april. Exakt tid och plats för avrättningen är oklar, liksom om exekutionen var offentlig. Men det framgår av det officiella meddelandet att han halshöggs. Bödeln använde sannolikt, som traditionen bjuder, ett långt svärd för att skilja Mujtaba al-Sweikats huvud från kroppen.

Sedan kronprins Mohammed bin Salman trädde in i den inre maktkretsen i Saudiarabien, i januari 2015, har antalet avrättningar i landet ökat markant. Enligt Reprieve har kungadömet genomfört över hundra avrättningar bara under årets fyra första månader. Allt pekar på att Saudiarabien kommer att överträffa förra årets siffra på 149 avrättade personer.

Khalid Ibrahim, chef för den regionala människorättsorganisationen Gulf Centre for Human Rights, säger att det enda som kan rädda de dödsdömdas liv är påtryckningar på högsta politiska nivå.

Men även om det förekommit livliga protester på gräsrotsnivå efter Mujtaba al-Sweikats avrättning, har ledande nationer i västvärlden förhållit sig tämligen tystlåtna. Alan Duncan, biträdande minister i brittiska utrikesdepartementet, har visserligen skarpt fördömt avrättningarna. FN:s människorättskommissarie Michelle Bachelet likaså. Men USA:s president Donald Trump har hittills inte uttalat sig om massavrättningarna.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström har kritiserat massavrättningarna via Twitter. ”Sverige fördömer alla former av dödsstraff och uppmanar kungadömet Saudiarabien att respektera internationella människorättslagar”, skriver Wallström bland annat.

Fakta. Dödsstraffet i världen Kina är det land i världen som flitigast tillämpar dödsstraff. Förra året avrättades mer än 1000 personer i Kina. Som tvåa kommer Iran med minst 253 avrättningar. Saudiarabien är nummer tre på den svarta listan med 149 avrättningar under 2018. Tisdagens massavrättning i Saudiarabien är den största i sitt slag sedan den 2 januari 2016, då 47 dödsdömda fångar fick sina straff verkställda. Bland offren fanns den shiamuslimske religiöse ledaren Nimr al- Nimr. Visa mer

