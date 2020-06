Protester i Atlanta efter dödsskjutning av svart man

Filmen på ännu en dödsskjutning av en svart man skakar USA. Under lördagen samlades demonstranter i Atlanta till våldsamma protester, som höll på långt in på natten, och brände ner den snabbmatsrestaurang där den 27-årige mannen sköts ihjäl.

En motorväg blockerades och bilar i närheten av restaurangen, som ligger bredvid en bensinstation, ska ha satts i brand, uppger CNN.

Ännu vid 08.00-tiden på morgonen svensk tid var det en stor mängd demonstranter ute på gatorna, och polisen hade just satt in tårgas efter att man börjat vandalisera en byggnad intill hamburgerrestaurangen. Kravallutrustad polis med hjälmar och sköldar hade satts in som en mur mot demonstranterna, visar live-sändningar från tv-kanaler som har reportageteam på plats.

Foto: MohammadJavad Jahangir/Shutterstock

Skjutningen fångades på film, både av restaurangens säkerhetskameror men också av minst en privatperson och av polismännens kroppskameror. På filmerna ser man hur 27-åringen brottas med de två poliserna och får tag på den enes taser, ett elchocksvapen.

Mannen springer sedan från platsen, vänder sig om och riktar tasern mot en av poliserna som svarar med att avlossa ett skott från nära håll. 27-åringen faller till marken och får efter ett tag första hjälpen av en av poliserna. Han fördes senare till ett närliggande sjukhus, men hans liv gick inte att rädda.

Under lördagen meddelande polischefen i Atlanta, Erika Shields, att hon avgår. Senare kom även beskedet att polismannen som avlossade skottet har avskedats och poliskollegan som var med under gripandet tagits ur tjänst.

På en pressträff har borgmästaren Keisha Lance Bottoms sagt att händelseförloppet inte krävde att polisen öppnade verkanseld.

– Enligt min åsikt handlade inte det här om ett rättmätigt användande av dödligt våld, sa borgmästare Keisha Lance Bottoms.

Vid en presskonferens gick Atlanta-polisen igenom händelsen, och släppte senare videoupptagning från de ingripande polisernas kroppskameror. Filmerna, som publicerats bland annat av WSBT visar ett relativt långt förlopp, där polisen först pratar med den berusade mannen i 27 minuter.

Det är först när mannen fått blåsa i en alkoholmätare och när han därefter ska förses med handfängsel som tumultet utbryter. Polisernas kroppskameror lossnar och hamnar på marken i samband med bråket.

De övriga filmerna, bland annat övervakningskameran från snabbmatstället, visar hur polisen jagar ikapp och skjuter mannen.