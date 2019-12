Protesterna växer i Indien mot omstridd lag

Rapporter om antalet skadade varierar stort, mellan ett 50-tal och långt över 200, beroende på varifrån uppgiften kommer. Uppgifter om dödade meddelas och dementeras om vartannat. Av bilder och filmer från protesterna är det tydligt att våldsamheter har förekommit på många håll. Fyra av de sex dödade ska ha skjutits ihjäl av polis, enligt myndighetsuppgifter, en ska ha brunnit inne och en ska ha misshandlats till döds.

Under söndagens demonstrationer på universiteten Jamia Millia Islamia i New Delhi och Aligarh Muslim University i Uttar Pradesh anklagas polisen för övervåld, bland annat för att i ett tidigt skede ha tagit till tårgas för att skingra skarorna. Vittnen säger att man även riktat in sig på klassrum och böneutrymmen.

Ett hundratal studenter ska ha gripits i New Delhi, men sedan släppts i gryningen då mängder av människor samlats för att protestera framför polishuset. Demonstranterna har fått sympatier från flera håll och i protesterna som spritt sig över landet, såväl som på sociala medier, deltar en stor del icke-muslimer.

Läs mer: Kritiserad medborgarlag i Indien stoppar muslimer

Den upprörande lagen, CAB, som trädde ikraft i torsdags innebär att alla inom minoritetsgrupper från Afghanistan, Pakistan och Bangladesh ska kunna bli indiska medborgare så länge de kommit till landet före 2015. Men de uttalade minoriteterna är hinduer, sikher, buddister, jainister, parser och kristna – det vill säga inte muslimer.

Kritik har kommit från många håll, både inhemska och internationella, bland annat för att lagen skulle strida mot Indiens historiska och grundlagsstadgade religionsfrihet. Högerpopulistiska hindunationalistpartiet BJP, med premiärminister Narendra Modi i spetsen, har försvarat lagen med att de uteslutna muslimerna inte är i minoritet i sina respektive hemländer.

Läs mer: Handlingskraftig ledare underminerar demokratin

Under sin första mandatperiod som premiärminister har Modi med sin nationalistiska agenda kritiserats för att ha ökat spänningarna mellan hinduer och muslimer.

Under hösten har det också handlat om Indiens registrering av invånare som har pågått sedan året han tillträdde, 2014. När tidsfristen gick ut i delstaten Assam den sista augusti saknades miljontals assameser i medborgarskapsregistret. En del har överklagat och andra har beviljats, men ännu saknas 1,9 miljoner personer – mestadels muslimer med etnisk bakgrund i nuvarande Bangladesh – som riskerar att bli statslösa och för dessa uppför myndigheterna ett tiotal inmurade läger.

Läs mer: Indien bygger läger för två miljoner ”statslösa”

Den nya lagen kritiseras även från nationalistiskt håll, bland annat sådana som oroar sig för en plötslig ström av invandrare från Bangladesh i nordöstra Indien. När den först presenterades för parlamentet under tidig vår väcktes också starka protester och BJP tvingades backa när lagförslaget inte klarade sig genom överhuset. Efter partiets succéval i somras kunde man med stöd av ett par andra partier nå stabil majoritet i bägge kamrarna.