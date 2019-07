Puerto Ricos guvernör bekräftar: Avgår om en vecka

Turerna kring Ricardo Rossellós avgång har varit flera.

I sin avskedsansökan som Rosselló lämnade in tidigare i veckan, skriver han att han ämnar avgå den 31 juli. Bara en dag senare, under onsdagen, kom uppgifter om att han väntades avgå redan under dagen. Men i ett tv-uttalande senare samma dag bekräftar han att avgången sker den 2 augusti, då justitiesekreterare Wanda Vazquez kommer ta över som guvernör.

Avgångsbeskedet kommer efter att Ricardo Rosselló i söndags misslyckades med att lugna det puertoricanska folket med löftet om att han inte kommer att ställa upp i nyval nästa år – men att han planerade att sitta kvar mandatperioden ut. Först då ämnade Rosselló lämna sin post som partiledare för Nya Progressiva Partiet (PNP).

Puertoricanerna har dock krävt hans omedelbara avgång och i ett uttalade strax före midnatt lokal tid, bekräftade Rosselló att han kommer avgå.

– Kraven har varit överväldigande och jag har tagit emot dem med högsta grad av ödmjukhet, sa han i uttalandet.

Rosselló inledde sitt tillkännagivande genom att nämna några av sina framgångar som guvernör. Bland annat att ha bekämpat korruption, upprättat positiv ekonomisk tillväxt och sänka skatter.

– Jag var villig att möta alla utmaningar, övertygad om att jag skulle överkomma alla anklagelser och processer, säger han i uttalandet.

Rosselló sa vidare att han hade ”hört folkets begäran” och att han var övertygad om att fortsätta som guvernör ”skulle äventyra de framgångar vi har uppnått.”

– Jag hoppas att detta beslut kan ses som en försoning med medborgarna.

Beskedet mottogs med jubel bland hundratals puertoricaner som samlades utanför La Fortaleza, guvernörens officiella bostad, under onsdagskvällen.

– Jag är överlycklig. Vi gjorde det, vi gjorde det! Detta är viktigt för alla i Puerto Rico. Han visade att han inte var den ledare vi behöver just nu, sa Meralys Lebrón, 28, till New York Times, när hon dansade med sina vänner till trummorna.

Nästa en halv miljon människor gick ut på Puerto Ricos gator förra veckan för att protestera och kräva Rossellós avgång. Det sedan ett dokument på nära niohundra sidor som visar en gruppchatt där Rosselló och elva av hans närmaste medarbetare deltog i hade läckt ut. I chatten fanns sexistiska och homofoba hån mot kulturarbetare och politiska motståndare. Dessutom skämtade de om döda kroppar efter orkanen Maria, som lamslog ön 2017.

Bland de hundratusental som protesterade fanns bland annat världsstjärnan Ricky Martin som är en av dem som hånats i Rossellós chattgrupp.

– Jag vill känna folkets makt, säger sångaren i en Facebook-video innan protesterna.

I sin avskedsansökan som Rosselló lämnade in tidigare i veckan skrev han bland annat att ”De senaste dagarna har varit extremt svåra för alla. Vid denna historiska tidpunkt är det upp till mig att ta hänsyn till min familjs välmående. De hot vi mottagit, kan tolereras av en individ, men jag kommer aldrig att låta dem påverka mitt hem.”