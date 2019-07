Puerto Ricos guvernör väntas avgå under dagen

Sent på tisdagskvällen lämnade Puerto Ricos guvernör Ricardo Rosselló sin avskedsansökan med intentionen att avgå vid månadsskiftet. Men bara en dag senare säger en källa till CNN att guvernören väntas avgå redan under onsdagen.

Under söndagen meddelade guvernören att han inte kommer att ställa upp inför nästa val – men sitter kvar mandatperioden ut. Det skulle innebära att Rosselló skulle lämna sin post som partiledare för Nya Progressiva Partiet (PNP) först år 2020. Men redan under tisdagen lämnade alltså Ricardo Rosselló in sin avskedsansökan.

I sin avskedsansökan skriver Ricardo Rosselló bland annat att ”De senaste dagarna har varit extremt svåra för alla. Vid denna historiska tidpunkt är det upp till mig att ta hänsyn till min familjs välmående. De hot vi mottagit, kan tolereras av en individ, men jag kommer aldrig att låta dem påverka mitt hem.”

Beskedet om att Ricardo Rossellós ämnar avgå kom efter elva dagars protester i Puerto Rico efter att 889 sidor av en hemlig gruppchatt läckte ut.

I konversationen, där guvernör Ricardo Rosselló och elva av hans närmaste medarbetare deltog, fanns sexistiska och homofoba hån mot kulturarbetare och politiska motståndare. Dessutom skämtade de om döda kroppar efter orkanen Maria, som lamslog ön 2017.

På måndagen samlades därför hundratusentals invånare, inklusive världsstjärnan Ricky Martin, i massiva demonstrationer där de krävde guvernörens omedelbara avgång.

