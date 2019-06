Pussy Riots frontfigur: Jag håller på med ett hemligt projekt

Just nu: spara 50%

Den 21 februari 2012 äntrar Nadja Tolokonnikova altaret i Kristi frälsare katedral i Moskva. Altaret är en förbjuden plats för kvinnor i ryskortodoxa kyrkan. Nu står fyra tjejer framför den gyllenglänsande ikonostasen i den mäktiga marmorkatedralen och framför en punkbön. De ber gudsmodern Jungfru Maria att köra ut Putin.

Gruppen kallar sig Pussy Riot.

Kyrkan är bara en av Pussy Riots arenor. Dessförinnan har de nästlat sig in på modevisningar och demonstrerat mot sexism på catwalken, gjort en musikvideo på ett fängelsetak och genomfört ”krama en polis”-aktioner i Moskvametron. De skriver in sig i en rysk tradition av performancekonst och så kallad aktionism – en konstform som innebär att man suddar ut gränserna mellan konstverket och verkligheten. Omgivningens reaktioner på konsten blir en del av verket. Exempel på andra aktionister är Pjotr Pavlenskij, Oleg Kulik och konstgruppen Vojna.

Pussy Riots så kallade punkbön i Kristi frälsare kyrka i Moskva gjorde feministkollektivet världsberömt. Detta trots att inspelningen blev misslyckad och de nätt och jämnt lyckades skrapa ihop tillräckligt mycket filmmaterial. Foto: Sergey Ponomarev

Men den internationellt sett mest omtalade gruppen är det feministiska kollektivet Pussy Riot. Det som gör dem världskända är denna punkbön i en av Moskvas viktigaste kyrkor.

En av de sämsta videor Pussy Riot någonsin har gjort. I varje fall om man frågar Nadja Tolokonnikova.

I sin bok ”Read & riot”, som kommer ut på svenska i slutet av juli, kallar hon videon ett misslyckande. Gruppen hinner inte ens komma till refrängen innan vakterna kör ner dem från altaret och videomaterialet de lyckas få med sig är ytterst magert.

Pussy Riot Pussy Riot är ett feministiskt konstnärskollektiv som grundades i Moskva år 2011. Gruppen sysslar med konceptkonst och gör performancer i tunnelbanan, i kyrkor, på modevisningar och senast under VM-finalen i fotboll 2018. De protesterar mot sexism, rasism, korruption och Putinregimens inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter. Medlemmarna har varit hemliga och ofta gått ut och in i gruppen. Två medlemmar, Luisine Djanjan och Aleksej Knedljakovskij, har fått asyl i Sverige. Visa mer

Den 3 mars 2012, cirka två veckor efter performancen, grips tre av de unga kvinnor som har uppträtt på altaret. De är Nadja Tolokonnikova, Maria Aljochina och Jekaterina Samutsevitj.

Samutsejvitj släpps, Tolokonnikova och Aljochina döms till två års fängelse. Efter ett drygt år i straffkoloni friges de i december 2013. Vid det laget är de internationella stjärnor, som stöds offentligt av Madonna och Björk, har utsetts till samvetsfångar av Amnesty och imponerat på en hel värld med sina belästa, intelligenta försvarstal inför rätten där de citerade bibeln och Platon, Dostojevskij och Sokrates.

Nadja Tolokonnikova fotograferas för DN i Los Angeles. Hon bor just nu både i ­Kalifornien och Ryssland. Moskva betraktar hon fortfarande som sin bas. Foto: Nancy Pastor

Nadja Tolokonnikova har gått med på en intervju klockan ett på dagen Los Angeles-tid. Det är klockan elva på kvällen i Moskva där jag själv befinner mig.

Jag har fått ett nummer som jag ska skajpa till, men när jag kontrollerar det i förväg fungerar det inte.

Däremot finns hennes gamla ryska nummer på Telegram. Jag skickar i väg ett meddelande.

Efter några timmar svarar Tolokonnikova.

– Vi tar det på Telegram, säger hon.

Telegram är en meddelandetjänst, som har skapats av ryssen Pavel Durov. Den är omöjlig att avlyssna, eftersom alla meddelanden är krypterade.

I fjol försökte ryska myndigheter blockera Telegram. Säkerhetstjänsten FSB krävde att få nycklarna till programmet och motiverade kravet med kampen mot terrorism. Durov vägrade och Telegram gick inte att blockera. Vid det här laget har tjänsten ca 3,7 miljoner användare i Ryssland.

Nadja Tolokonnikova och de andra medlemmarna i Pussy Riot dyker upp när man minst anar det. Foto: Nancy Pastor

På samma sätt har konstnärskollektivet Pussy Riot fortsatt störa och irritera de ryska makthavarna. De går under jorden, de ploppar upp igen där man minst anar det. Senast förra sommaren, då medlemmar ur Pussy Riot plötsligt rusade ut på fotbollsplanen under pågående VM-final i fotboll i Moskva. De hade klätt ut sig till poliser. Trots drakoniska säkerhetsåtgärder hade de lyckats ta sig ända fram till planen. Därifrån sprang de ut på gräset i en demonstration mot det svaga rättssamhället och frånvaron av politisk konkurrens i Ryssland. En av deltagarna var Pjotr Verzilov, far till Nadja Tolokonnikovas dotter Gera.

Ryssland är ett auktoritärt land, men under ytan pågår ständiga uppror. Likheterna mellan Telegrams grundare Pavel Durov och konstnären Nadja Tolokonnikova är stora. Bägge är ryska medborgare, världskända och begåvade inom sin bransch. Bägge har vägrat backa inför myndigheternas krav på att de ska underordna sig.

I Ryssland blir stora begåvningar ofta placerade bakom galler.

Durov lämnade Ryssland år 2014, efter att han anklagades för att ha försökt köra över en polis.

Tolokonnikova dömdes 2012 till två år i fängelse för ett brott som på ryska kallas ”huliganstvo” och som saknar exakt motsvarighet på svenska. Det betyder i stort sett att man har brutit mot den allmänna ordningen.

Pussy Riot blir internationella stjärnor och imponerar på en hel värld med sina belästa, intelligenta försvarstal inför rätten. Maria Aljochina, Jekaterina Samutsevitj och Nadja Tolokonnikova sitter i en glasbur i domstolen 2012. Två av dem döms till fängelse för punkvideon i kyrkan. Foto: Sergey Ponomarev/AP

För sex år sedan frigavs Pussy Riot i förtid. Sedan dess har Nadja Tolokonnikova tagit sig an en ny fiende – USA:s president Donald Trump. Hon har tillbringat långa perioder i USA, spelat in en video om Donald Trump (Pussy Riot – Make America Great Again), drivit kampanj för Bernie Sanders och uppträtt på konserter, i debattprogram och på seminarier.

När jag plötsligt får henne på tråden är jag närmast förvånad över att intervjun verkligen blir av. Pussy Riot är kända för att vara undanglidande och svåra att få tag på, och den mest eftersökta är den karismatiska och tillknäppta Tolokonnikova.

Moskva är fortfarande min bas. Jag bor inte i USA

Att det är hon i andra ändan av tråden hör man genast. Den hesa och på samma gång varma rösten, hennes lugna, nästan lite timida sätt att uttrycka sig. Tolokonnikova gillar att använda ord som pisdets (fitta), zjopa (arsle) och chuj (kuk) i sina konstnärliga produktioner, men som person är hon mycket behärskad. Också i en telefonintervju blir man bli varse att detta är en bildad, verserad kvinna som gick ut skolan med toppbetyg, har studerat filosofi vid Moskvauniversitetet och öser sina konstnärliga produktioner ur en bottenlös brunn av klassisk bildning.

– Moskva är fortfarande min bas, säger hon. Jag bor inte i USA. Men jag håller på med ett hemligt projekt här just nu, det handlar om rymden. Och då måste jag tillbringa en del tid i Kalifornien där vetenskapsmännen finns.

Boken som Tolokonnikova nu ger ut är ett slags instruktionsbok i hur man gör uppror mot auktoritära regimer. Hon har skrivit den på engelska, ett språk som hon numera behärskar flytande. (Intervjun görs på ryska. Ibland slänger Tolokonnikova in engelska fraser, inte som någon markering utan för att hon ibland ”inte längre vet vilket språk hon talar”. )

”Jag önskar att Ryssland och USA hade ­kopierat det bästa av varandra. I stället kopierar de det sämsta”, säger Nadja ­Tolokonnikova. Foto: Nancy Pastor

– Jag skrev boken på engelska därför att det nu finns en efterfrågan i väst på information om hur man ska tackla livet i en auktoritär stat. Den ska även ges ut på spanska, portugisiska, tyska och franska.

När det gäller att skriva på ryska har Tolokonnikova mycket högre krav på sig själv. Det är också en orsak till att hon inte har skrivit den här boken på sitt modersmål.

– På ryska vet jag inte... det är för svårt. Ett enormt stort och svårt ansvar inför den ryska litteraturen. Dessutom känner jag bara att jag just nu inte behöver publicera detta i Ryssland. Det handlar om livet i en auktoritär stat och det behöver jag inte lära ryssar. Det kan de lära mig ännu bättre. säger Tolokonnikova och skrattar spontant.

Jag önskar att de hade kopierat det bästa av varandra. I stället kopierar de det sämsta

Att den ryska litteraturen betyder allt för henne har kommit fram i flera intervjuer. Tolv år gammal satte hennes pappa Vladimir Sorokins ”Norma” i hennes hand. Sedan dess har Tolokonnikova slukat skönlitteratur.

I sin bok blandar hon instruktioner om hur man gör motstånd mot polis och makthavare med berättelser ur sitt eget liv. Hon beskriver personer och ledare som har betytt något för henne: medborgarrättskämparna Martin Luther King och Emmeline Pankhurst, filosoferna Diogenes och Michel Foucault.

Nadja Tolokonnikova och Pussy Riot uppträder på en festival i USA i maj 2019. Foto: RMV/REX

När jag läser verket känns det inte som att läsa en bok. Det är snarare som att lyssna på en podd där Tolokonnikova sitter och håller en monolog, utan manus och med en mängd infall och sidospår.

– Jag skriver alltid så. Jag tycker inte att det behöver vara någon skillnad mellan talad och skriven text. Också Bukowski skrev på det sättet, jag gillar stilen, säger Tolokonnikova.

En av de bärande tankarna i boken är hennes iakttagelser av hur två historiska fiender som USA och Ryssland med åren har kommit att likna varandra allt mer.

– Det är ett dubbelt beroende som beror på kalla kriget, då man hela tiden pekade finger mot varandra och utropade att folk i det andra landet har det sämre. Jag önskar att de hade kopierat det bästa av varandra. I stället kopierar de det sämsta.

När man systematiskt investerar tid och energi i att hata en annan människa slutar det med att man själv börjar likna henne

Det tydligaste exemplet, enligt Tolokonnikova, är fängelsesystemet.

– Ryssland, USA och Kina utmärker sig globalt för att en så stor del av deras befolkning sitter i fängelse. De ryska och amerikanska fängelseförhållandena liknar ofta varandra, det har jag sett med egna ögon då jag besökt amerikanska fängelser i sällskap med olika kommissioner. Precis som i Ryssland ser man baracker för 150 personer där fångarna inte ens har tillgång till elementära hygienartiklar. Man ser celler utan fönster, fångar som inte har tillgång till utrymme och utbildning. Och detta pågår i det demokratiska USA. Det är besynnerligt.

Nadja Tolokonnikova och Maria Aljichona attackerades och piskades av kosacker i februari 2014 då de uppträdde i Sotji i samband med vinter-OS. Foto: Morry Gash/AP

Enligt Tolokonnikova är det delvis ett resultat av antagonismen under kalla kriget.

– När man systematiskt investerar tid och energi i att hata en annan människa slutar det med att man själv börjar likna henne. Man bygger sin identitet på denna person. Som konstnär betraktar jag det kreativt och använder det.

Sitt dryga år i ett kvinnofängelse i Mordvinien har Tolokonnikova upprepade gånger beskrivit som en utbildning i det auktoritära systemets grunder. Fångarna sydde polisuniformer sexton timmar om dagen. Många blev så utmattade att de somnade vid sina symaskiner eller sydde sig i fingrarna. När symaskinerna gick sönder saknades reservdelar och Tolokonnikova fick leta efter gamla, slöa nålar som hade kastats på golvet. Att det ledde till sämre sydda uniformer spelade ingen roll – det viktiga var att fylla kvoten.

Att fängelsesystemen liknar varandra går inte att förneka. Jag säger inte detta för att polemisera

Jag säger till Tolokonnikova att USA trots allt är en demokrati, i motsats till Ryssland.

– Visst. Jag skriver ingenstans att det ryska och amerikanska samhället är likadant uppbyggda. Men att fängelsesystemen liknar varandra går inte att förneka. Jag säger inte detta för att polemisera. Jag tycker bara om att beskriva hur jag ser världen och jag är inte rädd för att entydigt fördöma vissa saker. Det borde provocera andra till att tänka själva och tänka längre. Till att föra tanken vidare. Det är mycket fint. Början till ett samtal.

Nadja Tolokonnikova håller en presskonferens i februari 2014 i samband med vinter-OS i Sotji. Foto: David Goldman/AP

Förutom boken har Tolokonnikova en ny video på gång. Den är redan bandad och kommer att läggas ut på nätet snart.

– Vi bandade in den i Moskva för några månader sedan. Det är konstfilm. Jag gillar inte att kalla den här sortens jobb musikvideo, det är för lättviktigt.

Storyn har enligt Tolokonnikova en viss likhet med Tjernobyl-serien som går på HBO.

– Det är historien om en grupp aktivister som överlever en kärnvinter, en ekologisk katastrof. Sången handlar om den svarta snön och den är tillägnad min födelsestad Norilsk i Sibirien. Där är snön svart eftersom fabrikerna saknar filter. Putins oligarker vill inte lägga ut pengar på sådant, de vill samla all vinst i sin egen ficka. I denna realitet har jag växt upp. Min födelsestad ser ut som en post-apokalyptisk vision, konstaterar hon.

Att hålla ett föredrag eller uppträda som konstnär är inget problem. Men jag är väldigt dålig på att hänga

Miljöproblemen, inklusive klimatförändringen, är ett av Tolokonnikovas nya stora teman.

– Klimatförändringen borde intressera alla. Mänskligheten kan sluta i en ekologisk katastrof.

I sin bok beklagar Tolokonnikova att hon är dålig på att kommunicera. Påståendet är något överraskande, med tanke på att hennes musikvideor samlar miljoner tittare.

– Att hålla ett föredrag eller uppträda som konstnär är inget problem. Men jag är väldigt dålig på att hänga, jag vet inte hur man gör. I sociala situationer blir jag autist. Om jag står i ett rum fullt med folk utan att ha något konkret mål i sikte så tappar jag bort mig, säger hon.

Nadja Tolokonnikova sitter hellre hemma och tänker än går ut och roar sig. Foto: Nancy Pastor

Att sitta på bar eller kaféer är det värsta hon vet.

– Jag har en massa kompisar som tycker om att gå på bar men det intresserar mig inte. Jag sitter hellre på mitt rum, tänker och skriver. Jag är introvert.

Sitt konstnärsyrke betraktar Tolokonnikova i princip som ett enda stort experiment.

– Jag försöker inte utveckla mig själv inom någon viss genre tills jag behärskar den perfekt. Jag är konceptkonstnär och vi är alla fejk. Vår princip är enkel: Fake it 'til you make it.

Vi får inbjudningar till stora rockfestivaler där arrangörerna vill att vi ska spela som om vi vore ett riktigt band

Tolokonnikova har skratt i rösten när hon berättar hur Pussy Riot lyckades fejka till det.

– Vi i Pussy Riot kallade oss ett punkband. Ingen såg igenom det trots att vi inte kunde spela ett enda musikinstrument! Själv kan jag visserligen spela klassiskt piano, men det är rätt långt från punk. Dessutom var vi nästan jämt utan högtalare på våra performancer, för det var så besvärligt att baxa upp dem på alla konstiga ställen där vi spelade. Vi har med andra ord aldrig sysslat med musik. Nu får vi inbjudningar till stora rockfestivaler där arrangörerna vill att vi ska spela som om vi vore ett riktigt band. Det är lustigt.

Tolokonnikova är uttryckligen en politisk konstnär. Hon vill att konst ska störa och irritera, men inte för provocerandets egen skull utan för att förändra. I hennes bok märker man en viss irritation mot dem som anser att konsten inte behöver ha ett syfte.

– Jag tvingar ingen konstnär att vara politisk. Men jag tycker att det är viktigt att erkänna kontexten för den konst man sysslar med. Om man gör ett medvetet val att vara apolitisk är det helt ok. Men många konstnärer vill inte erkänna att det finns någon social kontext. Det är skenheligt och ohederligt.

Nadja Tolokonnikova delar bland annat ut råd om hur man ska snatta i sin bok. Foto: Nancy Pastor

Enligt Tolokonnikova är det bara privilegierade personer som för den här sortens resonemang.

– Det är en gammal teori: konst för konstens skull. Men vem kan tillåta sig det? Akademier som utgör en promille av befolkningen. Resten av folket har inte råd. För vanliga människor har konsten alltid varit en del av världen, den ingår i deras vardag.

Ett av de råd som Tolokonnikova delar ut i sin bok handlar om hur man ska bära sig åt för att så effektivt som möjligt snatta mat i butiker. Hon instruerar läsaren att binda fast det man vill stjäla under kläderna på mage och rygg, och därefter köpa någon enstaka vara, som man betalar för i kassan.

Punk handlar inte om att inte alls ha några auktoriteter utan om att välja dem själv, om anti-hierarki

Jag undrar på vilket sätt man förbättrar samhället genom att snatta.

– Som vår ekonomi nu är uppbyggd är många av oss tvungna att ha flera olika jobb för att överleva. Vi har inte tid att göra konst eller umgås med våra närmaste. Att tänka, att skriva, att älska, att njuta av naturen. Att bara leva. Ekonomin är uppbyggd så att vi hela tiden måste jobba, fast det inte längre borde behövas, automatiseringen borde ju ha lett till fyra timmars arbetsdag. I stället jobbar vi fler och fler timmar och det är norm. Och därför har jag snattat i butiker. Jag gör det inte längre, men jag gjorde det då. För mig var det ett sätt att ha tid att göra konst, jag stal maten i stället för att jobba ihop till den. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att äta sig mätt.

Du är uttalat anti-auktoritär och vill riva ner alla hierarkier. Men i din bok finns en massa konkreta instruktioner om vad punk är och hur man ska agera för att göra uppror. Borde inte folk få bestämma det själva?

– Jag ger råd, men var och en kan göra som den vill. När jag talar om ”Do it yourself”-principen betyder det inte att man inte lyssnar på någon annan. Inom punken finns det auktoriteter, det är inte så att vi saknar dem. För mig är en auktoritet någon som ger mig råd och de här personerna har betytt mycket för mig. Punk handlar inte om att inte alls ha några auktoriteter utan om att välja dem själv, om anti-hierarki.

”Ja, staten slår ner på demonstrationer och därför ser vi inte miljoner folk på gatorna. Men det finns redan strukturer för en alternativ stat”, säger Nadja Tolokonnikova. Foto: Nancy Pastor

Nadja Tolokonnikova kallar sig ”aktivistjunkie”. Samtidigt önskar hon att det inte skulle behövas några aktivister.

– Alla borde vara intresserade av politik och delta i den. Då behövs inte längre aktivister, bara medborgare. Jag gillar inte att så många människor väntar på att någon ska komma och lösa deras problem. I Ryssland är det Aleksej Navalnyj, i USA Bernie Sanders. Folk förväntar sig att andra ska komma och bygga upp en rättvis värld, sedan hittar de fel hos dem som försöker. Men ingen har lovat bygga världen åt dem. Visst får man kritisera, men ofta stannar det där. Folk kritiserar dem som försöker och sedan gör de ingenting själva. Det är sorgligt. Den som inte gillar Navalnyj kan ju grunda sin egen fond mot korruptionen.

Vad Ryssland beträffar är Tolokonnikova optimist. Detta trots att Putinregimens grepp om Ryssland i dag verkar hårdare än någonsin. Under det senaste året har inga stora demonstrationer mot Putin ordnats i Moskva. Men enligt Tolokonnikova ska man inte stirra sig blind på demonstrationer.

En dag måste vi bara knäppa med fingrarna och byta ut Putins Ryssland

– Det finns olika former av politisk aktivitet. För mig är kulturella institutioner som vägrar underordna sig väldigt viktiga. Det är också en politisk gärning när ägare till en bar vägrar betala muta till tjänstemän. Och se på alla oberoende konstkuratorer vi har i Ryssland nu, som jobbar självständigt – det är också en politisk gärning. Sådana saker pågår överallt i Ryssland och makthavarna fattar inget av det. De här personerna känner varandra, de jobbar tillsammans och i kritiska situationer kan de gå ut på gatan, som folk gjorde i Jekaterinburg för att skydda sin park.

Att ryska myndigheter ofta hårdhänt skingrar demonstrationer gör inte Tolokonnikova mindre optimistisk.

– Ja, staten slår ner på demonstrationer och därför ser vi inte miljoner folk på gatorna. Men det finns redan strukturer för en alternativ stat. Det är antagligen bättre än demonstrationer. Vi bygger redan vårt eget Ryssland.

Enligt Tolokonnikova går det hela lugnt och tyst till. Hon kallar det inte ens en sammetsrevolution utan nezjnaja revoljutsija – en smeksam revolution.

– En dag måste vi bara knäppa med fingrarna och byta ut Putins Ryssland. Till vårt Ryssland. I en smeksam revolution!

Nadja Tolokonnikovas varma, hesa skratt strömmar in i mina hörlurar via Telegram, den ryska meddelandetjänsten som Kreml aldrig lyckades tämja.