Putin mobiliserar inför ryska valet – som oberoende

– Det är inte alls förvånande att Putin samlar namnunderskrifter. Han har förstått att Enade Ryssland är en kvarnsten om hans hals, säger analytikern Dmitrij Oresjkin till DN.

Oresjkin leder den oberoende tankesmedjan Mercator i Moskva.

Putin ställer alltså inte upp i valet för det parti han själv har grundat, Enade Ryssland, som har majoritet i duman. Han samlar i stället in 300.000 namnunderskrifter över hela landet för att kunna ställa upp i presidentvalet som oberoende. Den sista januari ska listorna vara inlämnade.

Att Putin, som i praktiken kontrollerar hela valapparaten, gör sig det här besväret kan framstå som märkligt. Enligt Oresjkin är det ett sätt att mobilisera väljarna före valet.

– De statliga tv-kanalerna visar hela tiden nyhetsinslag på hur ”folket” samlar in namnunderskrifter. Orden ”Putin” och ”folket” upprepas ständigt. Ur propagandasynvinkel är det strålande, säger Oresjkin till DN.

Än så länge finns bara två klara kandidater: Vladimir Zjirinovskij som leder populistpartiet LDPR och Pavel Grudinin som överraskande blev kommunistpartiets kandidat. Eftersom bägge partierna sitter i duman behöver deras kandidater inte lämna in några namnlistor.

Foto: ALEXANDER NEMENOV

Förutom Putin håller flera andra kandidater på att samla in namn. Den mest omtalade är Ksenija Sobtjak, en av Rysslands mest kända tv-journalister som ställer upp för Partija progress (Framstegspartiet). Hon behöver bara samla in 100.000 namn, eftersom hon ställer upp för ett registrerat parti. Andra i samma situation är den liberala Grigorij Javlinskij från oppositionspartiet Jabloko och företagsombudsmannen Boris Titov som ställer upp för Partija Rost (Tillväxtpartiet).

Foto: Oksana Yushko

Den mest kända oppositionsledaren, Aleksej Navalnyj, tillåts inte registrera sig som kandidat eftersom han dömdes för förskingring för några år sedan. Europarådet har ogiltigförklarat domen och Navalnyj kallar nu till massdemonstration mot Putinregimen den 28 januari.

Foto: Arthur Bondar for DN